Fasching in Lechbruck: Spott für die Nachbarn

Ausgelassene Stimmung: Während sich der Umzug durch den Ort schlängelt, säumen tausende begeisterte Zuschauer die Straßen. © Jutta Pyka

Nach zwei Jahren Corona-Pause nahmen die Lechbrucker in gewohnter Weise die Nachbargemeinde Prem auf die Schippe – sehr zur Freude und Begeisterung der Besucher.

Lechbruck - Viele Missgeschicke der vergangene zwei Jahre nahmen die Umzugsteilnehmer – insgesamt waren es 13 bunt gestaltete Wagen und sieben Fußgruppen – auf die Schippe. Da gab es zum Beispiel den Wagen der „Flößerbuam“: obwohl an der Premer Schule nur drei Stunden lang ein Schild mit dem Wort „Wilkommen“ stand, hatten das die Lechbrucker schon fotografiert und gaben in ihrem Wagen nun den Hinweis „wäret Premar z’Lech in d‘r Schual bliebe, hättet se WILKOMMEN richtig g’schriebe!“.

Auch das Missgeschick mit dem Maibaum wurde aufs Korn genommen: „Hats a Mal an kleinen Sturm, fällt in Prem da Maibaum um… zorniger Holzwurm zerfrisst Premer Maibaum“. „Die Helmensteiner“ machten sich unterdessen darüber lustig, dass der Mähroboter für den Fußballplatz kaputt gegangen war und deshalb die Fußballer den Platz mit Rasenmähern mähen mussten: „Wer will weiter Bälle jagen, wenn Mann sich kann mit mähen plagen. Für die den Sport id kennen d’nuiste Schrei isch Rasenmäherrennen“.

Ein eher trauriges Ereignis wurde ebenfalls humorvoll thematisiert: „Die Theke ist voll, die Waren gut, aber keiner der weitermachen tut. Der Weißwurschtstadl brummt, aber die Nachfolgersuche verstummt.“ Und dieses trotz der „sauguaden Weißwurst“. Auch das Königsfischen und insbesondere der Vorstand des Fischereivereins wurde kommentiert: „2. Rute illegal war, dem Vorstand war das scheißegal. Der Vorstand war am Rauchen und Spezi trinken und konnte nur noch seiner Angel winken.“



Premer sammeln schon

Die Premer freuen sich heute schon darauf, nächstes Jahr die Lechbrucker „vorzuführen“. Und mit Sicherheit sammeln sie jetzt schon Stoff für den Faschingsumzug, der 2024 wieder von der Gemeinde Prem gestaltet wird. Traditionsgemäß wechseln sich die Gemeinden Lechbruck und Prem bei der Gestaltung der Faschingsumzüge ab.



Doch nicht nur Lechbrucker Faschingswägen waren beim Umzug vertreten, auch die Gemeinden Buching, Steingaden, Trauchgau, Altenstadt, Burggen und Bernbeuren ließen es sich nicht nehmen, mit ihren Wägen teilzunehmen. Und natürlich waren auch die Lechbrucker und die Premer Musikkapellen lautstark bei dem Umzug vertreten.

Jutta Pyka