24-Stunden-Blitzmarathon: Die Polizei nimmt morgen auch Raser im Ostallgäu ins Visier

Von: Katharina Knoll

Auch die Polizei im Ostallgäu beteiligt sich am morgigen 24-Stunden-Blitzmarathon © Paul Zinken/dpa

Ostallgäu - Am morgigen Donnerstag, 24. März, findet ab 6 Uhr der 24-Stunden-Blitzmarathon statt. Die Polizei wird verstärkt die Geschwindigkeit kontrollieren.

In Füssen werden die Beamten in der Kemptener Straße (Richtung A7), im Ortsteil Oberkirch (Pfrontener Straße, Höhe Strandbad) und im Ortsteil See (Gschrifter Straße) die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer überprüfen. Außerdem stehen Blitzer in Nesselwang im Ortsteil Lachen (K 23), in Oy-Mittelberg (K OA 34 und St 2520), in Rieden am Forggensee an der B 16 (Tiefental, Schwarzenbach), in Schwangau an der B 17 (Colomankirche) und in Seeg (K OAL 1).

Der Freistaat Bayern beteiligt sich im Rahmen des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ am 24-Stunden-Blitzmarathon. Dieser findet am morgigen Donnerstag, 24. März, ab 6 Uhr statt. Koordiniert wird der europaweite Kontrolltag vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „Roadpol“.

1800 Polizisten sind beim 24-Stunden-Blitzmarathon im Einsatz

Die Bayerische Polizei nimmt die verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Freitag, 25. März, 6 Uhr vor. Insgesamt werden rund 1800 Polizisten im Einsatz sein, die die Geschwindigkeit an rund 2100 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen kontrollieren sollen.

Alle Messstellen finden Sie sortiert nach Regierungsbezirk auf der Seite des Innenministeriums unter www.innenministerium.bayern.de unter „Downloads“. Im vergangenen Jahr hat die Polizei über 7000 Temposünder erwischt – trotz veröffentlichter Messstellen.