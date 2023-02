Wenn Mallorca in der Füssener Schindau ist

Von: Alexander Berndt

Quasi „die“ Füssener Faschingsmacher: Die Schindauer zeigen einmal mehr, dass auch die Lechstadt durchaus Fasching kann. © Alexander Berndt

Unter dem Motto „Ballermann und -frau in der Schindau“ wird im Gasthof „Krone“ nach zweijähriger Coronapause wieder stimmungsvoll Fasching gefeiert.

Füssen – Zwischen Füssen und Schwangau besteht schon lange eine von beiden Seiten gern gepflegte Rivalität. Und während die Lechstadt ihrer Nachbargemeinde beispielsweise in puncto Eishockey weit überlegen ist, kann Schwangau nicht nur mit den Königsschlössern punkten.

Füssen meilenweit voraus ist das Dorf jenseits des Lechs so zudem, was den Fasching anbelangt, der in Schwangau seit vielen Jahren stimmungsvoll gefeiert wird. In Füssen hält sich der andernorts Karneval genannte Trubel dagegen erheblich in Grenzen, nachdem der örtliche Faschingsverein vor einigen Jahren die Segel gestrichen und sich aufgelöst hat. Ganz eingeschlafen ist der Fasching in Füssen jedoch nicht, was man vor allem am „Glumperten Donnerstag“ wieder sehen konnte, als die „Schindauer“ im Gasthof „Krone“ ihren traditionellen „Schindauball“ feierten.



Unter dem diesjährigen, sogar gendergerechten Motto „Ballermann und -frau in der Schindau“ bescherten die zahlreichen Gäste, worunter sich neben Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auch ein paar weitere „Prominente“ aus der Lokalpolitik und Gesellschaft befanden, der urigen Wirtschaft am Schrannenplatz dabei nach zweijähriger Corona-Pause wieder den wohl umsatzstärksten Tag im Jahr.

Bunt maskiert und kostümiert, präsentierten sich die Ballbesucher bestens gelaunt, als der „Bürgermeister der Schindau“, Thomas Schinagl, den stimmungsvollen Abend mit einem gefüllten Glas in der Hand und den Worten eröffnete: „Ein Prost auf die Schindau.“



Nach seiner Begrüßung der vielen „zwangsläufig geduldeten Dahocker“, die die inoffiziell auch „Ratsherrensitzung der Schindau“ genannten Veranstaltung in den anschließenden drei Stunden mitverfolgten, ging er denn auch schon bald in medias res. Das bedeutete, dass in der Folge diverse Persönlichkeiten im Füssener Stadtgeschehen gnadenlos auf die Schippe genommen beziehungsweise durch den Kakao gezogen wurden.

So kritisierte Schinagl etwa eine Erzieherin, die sich an dem Begriff „Fasching“ störte, der ihrer Meinung nach heidnischen Ursprungs sei, weshalb sie vorgeschlagen habe, den Karneval in Zukunft „Verkleidungsfest“ zu nennen. Ebenso fand es der Schindauer Oberratsherr „schade, dass bei den Sternsingern kein Mohr mehr dabei ist.“



Keiner geht leer aus

Immer wieder von lauten Lachern und kräftigem Beifall begleitet, setzte Schinagl seine satirische „Parforcejagd“ durch das Lokalgeschehen der Lechstadt unbarmherzig fort, bis er schließlich auch auf die unmittelbare Umgebung der „Krone“ im ältesten Füssener Ortsteil einging. Und während er im Rahmen dessen beispielsweise einen „Araber im Trachtengewand“ lobte, der die Schindau „erst richtig interessant“ mache, bezeichnete er die Likatier als „die größte Bevölkerungsgruppe“ dort.



Nach Schinagls temperamentvoller Rede setzten die Schindauer ihrem närrischen Treiben dann sogar noch eins drauf und verschiedene Persönlichkeiten dem „liebevollen“ Spott der Öffentlichkeit aus. Dementsprechend bekamen bei den von Magnus Lipp in der Folge launig moderierten Showeinlagen nicht nur Ratsherr Martin Kuen und der ehemalige Füssener Bürgermeister Paul Iacob (SPD) ihr kabarettistisches Fett ab.

Auch Iacobs Nachfolger Eichstetter kam daher ebenso ungeschont davon wie zum Beispiel seine Stadtratskollegin Anna Verena Jahn von den Grünen, „Modemacher“ Thomas Beckert und der Füssener „Obertrachtler“ Richard Hartmann. Sie schienen dennoch allesamt ihren Spaß zu haben, den unter anderem die Schindauer Prinzengarde anschließend mit einem Striptease noch in größere Höhen katapultierte, sodass sich am Ende des Balles sogar eine Abordnung des Schwangauer Faschingsvereins mit dessen Präsidenten Peter Reinelt von den Sitzen erhob, als der Ratsherrenchor lauthals sang: „Steht auf, wenn ihr Schindauer seid!“