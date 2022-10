Füssener Mittelschule unter neuer Leitung

Von: Chris Friedrich

Schauen optimistisch aus dem Container: Benjamin Vötterle, der neue Rektor der Füssener Anton-Sturm-Mittelschule, und seine Stellvertreterin Anna Jahn. © Chris Friedrich

Die Mittelschule steht nach dem Abgang des langjähriges Rektors Elmar Schmitt zum Ende des vergangenen Schuljahres unter neuer Leitung.

Füssen – Die Mittelschule steht nach dem Abgang des langjähriges Rektors Elmar Schmitt zum Ende des vergangenen Schuljahres unter neuer Leitung. Weil an der Schule aber derzeit ein Neubau entsteht, bezog Rektor Benjamin Vötterle sein Büro in einem Container. Als der Kreisbote zu Beginn des neuen Schuljahrs auf der Großbaustelle zu Besuch war, stand auch Anna Jahn Rede und Antwort. Die gebürtige Füssenerin konnte sich mit Erfolg auf die Stelle der Stellvertreterin bewerben.



Anton-Sturm-Mittelschule und Baustelle: Wer Benjamin Vötterle zum neuen Leitungsteam beim vereinbarten Gesprächstermin befragen will, muss durch die Hintertür im Taxisweg gehen. Konrektorin Anna Jahn – sie hat die Ausschreibung als Vötterles Stellvertreterin gewonnen – spielt die Lotsin auf dem Weg ins Chefbüro, das in der Containeranlage angesiedelt wurde.

Während sich die Schülerinnen und Schüler in Räumen, die sie schon gut kennen, unterrichten lassen, wird vom Leitungsteam verlangt, flexibel zu sein. Während der Pause dringt nicht nur Kinderlachen ins Rektorat. Es sind auch Maschinen zu hören, die mit Wegräumarbeiten die Basis für den Neubau schaffen, der mehrere Millionen verschlingen wird (der Kreisbote berichtete mehrfach).

Für Normalität im Schulbetrieb sorgen, gelingt dem Kollegium aus 31 Lehrkräften, die für über 300 Heranwachsende Verantwortung übernehmen, gelingt hier derzeit ganz offensichtlich gut. „Die größte Herausforderung für die Schulen, ist dass die Turnhallen nicht mehr zur Verfügung stehen”, so Vötterle. „Diese Herausforderung wurde gelöst, indem wir auf andere Sportstätten, wie zum Beispiel die Weidachturnhalle ausgewichen sind.”

Wegen des langen Weges und den Einschränkungen bei Spielsportarten in der Halle sei dies zwar nicht ideal, der Sportunterricht könne aber so dennoch gehalten werden. „Mit Blick auf die dann neue Dreifachturnhalle, auf welche wir uns riesig freuen, sind diese Einschränkungen bisher alle vertretbar”, freut sich Vötterle bereits jetzt auf die neue Halle.



Mehrgewinn für alle

Seiner Stellvertreterin Anna Jahn betont mit Blick auf die Arbeiten: „Wenn wir gemeinsam am selben Strang ziehen und das Ziel vor Augen haben, dass wir danach in einem sanierten und aufgewerteten Gebäude das Schulleben erfahren können, ist das ein toller Mehrgewinn für uns alle.” Aktuell sei die größte Herausforderung, den laufenden Schulbetrieb unter den parallel stattfinden Baumaßnahmen für alle so angenehm und unauffällig wie möglich zu gestalten.



Neben den Bauarbeiten beschäftigen aber auch noch weitere Themen die neue Schulleitung: über die geregelten Unterrichtstunden hinaus wurde zum Beispiel das Pilotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ auf den Weg gebracht. Darauf weist der 40-jährige Vötterle hin, ein gebürtiger Augsburger, der in seiner Heimatstadt studiert und seine Lehrerlaufbahn 2009 in Füssen unter Rektor Schmitt begonnen hat. Mit ihm gemeinsam hat Anna Jahn den Hochschulort und das Studienfach Sozialkunde.



Viele gute Gründe

Auf die Fragen, warum sich Eltern für den Schultyp Mittelschule – früher Hauptschule – entscheiden sollen, um den Kindern Zukunftschancen zu bieten, können Vötterle und Jahn mehr als nur ein einziges Argument ins Feld führen. An der Mittelschule – was nicht unbedingt bekannt ist – kann ein Abschluss erreicht werden, der gleichwertig mit dem Realschulabschluss ist.



Der neue Rektor und seine Stellvertreterin weisen zudem darauf hin, dass an ihrer Schule Berufsorientierung großgeschrieben wird. Hier kommt auch wieder Elmar Schmitt ins Spiel, der weiterhin den Vorsitz im Arbeitskreis „SchuleWirtschaft” hat und nicht weggezogen ist.



„Für unsere Schüler ist es wichtig, mit der Klassenlehrerin oder dem Klassenlehrer eine wichtige Bezugsperson zu haben, zu denen enger Kontakt besteht“, so Vötterle. Anders als an Realschulen und Gymnasium unterrichten die Mittelschullehrer jedes Fach, außer Religion. „Meine Kollegin Anna Jahn hat sich sogar dafür qualifiziert“, unterstreicht der neue Rektor.



Vötterle selbst ist sportlich, liebt Fußball und Eishockey. Sein Familienleben wird ebenfalls nie wirklich langweilig. „Wir haben drei Kinder“, erzählt der neue Rektor.