Benzinbettler: Polizei rät zu Misstrauen

Vermeintlich in Not geratene Autofahrer, die nach Geld fragen, soll man an die öffentlichen Stellen verweisen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Elmar Gubisch

Immer wieder täuschen Benzinbettler im Landkreis Ostallgäu eine Notlage vor. Die Polizei warnt nun.

Landkreis – In letzter Zeit gab es in der Region vermehrt Vorfälle, bei denen Autofahrer mit vermeintlich leerem Tank und leerem Geldbeutel um Bargeld für Sprit bettelten. Erst in der vergangenen Woche berichtete die Polizei über einen solchen Vorfall.



Am Freitag war ein 57-Jähriger mit seinem Pkw bei Schwangau auf der B17 unterwegs. An einer Bushaltestelle hielt er an, um Fotos vom Panorama zu machen. In der Parkbucht befand sich bereits ein anderer Pkw. Dessen Fahrer sprach den Fotografen an, und gab ihm in englischer Sprache zu verstehen, dass sein Tank leer sei und er Geld für Benzin brauche. Der 57-Jährige ließ sich überreden und gab dem Benzinbettler 70 Euro.



Ein ähnlicher Fall trug sich vor wenigen Wochen bei Roßhaupten zu. Hier ließ sich eine Familie von Benzinbettlern ebenfalls überreden, ihnen Bargeld zu geben. Ein ausschlaggebender Punkt war dabei laut Polizeimitteilung, dass die Benzinbettler ein Kleinkind im Auto dabei hatten, was bei den Geschädigten Mitgefühl auslöste. Im Rückspiegel konnten sie allerdings beobachten, dass die Bettler mit ihrer Betrugsmasche munter weiter machten, weshalb sie die Polizei informierten.



Polizeisprecher Dominic Geißler berichtet auf Anfrage, dass in beiden Fällen die Tatverdächtigen ermittelt werden konnten. Er warnt ausdrücklich davor, sich darauf einzulassen, Geld oder gar die Bankverbindung herauszugeben, wenn man angesprochen wird. „Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit“, betont Geißler. Natürlich gingen die Betrüger geschickt vor: Sie täuschen eine Notlage vor, um zum Helfen zu überreden. Und als Außenstehender könne man nicht leicht erkennen, ob ein echter Notfall vorliegt oder es sich um eine Betrugsmasche handelt. „Im Fall in Roßhaupten war die Sache klar, weil die Geschädigten im Rückspielgel gesehen haben, dass weiter gebettelt wurde“, sagt Geißler.



Aber so eindeutig sei die Sachlage nicht immer. Deshalb gibt es auch keine validen Zahlen, wie viele Fälle es in letzter Zeit wirklich gegeben hat. „Das Delikt ist fraglich: liegt Betrug vor, begeht jemand die Ordnungswidrigkeit des unerlaubten Bettelns oder hat jemand wirklich einen Notfall?“, sagt Dominic Geißler.



Er rät, vermeintlich in Not geratene Autofahrer, die nach Geld fragen, an die öffentlichen Stellen zu verweisen. „Wenn jemandem wirklich der Sprit ausgeht, kann er sich abschleppen lassen oder die Polizei rufen“, erklärt der Polizeisprecher. „Wenn wir in so einem Fall angerufen werden, dann kommen wir und helfen.“