Bergwacht birgt verletztes Kind: 13-Jähriger stürzt am Weißensee ab

Teilen

Bergwacht-Einsatz am Weißensee: Dort stürzte am Samstag ein 13-Jähriger ab. © Bergwacht Füssen

Füssen - Ein 13-Jähriger ist am Samstagmittag im steilen Waldgelände am Weißensee abgestürzt und musste von der Bergwacht gerettet werden.

Eine Spaziergängerin hörte am Südufer des Weißensees Hilfeschreie eines Kindes und setze um 15.30 Uhr vorbildlich einen Notruf ab, heißt es im Bericht der Bergwacht Füssen vom Wochenende.

Vier Bergretter machten sich daraufhin auf den Weg zur Wasserwachtstation. Mit der Wasserwacht zusammen ging es weiter zum Südufer.

In der Zwischenzeit stellte sich heraus, dass ein 13-jähriges Kind beim Spielen im steilen Waldgelände abgestürzt war. Ein weiteres Kind befand sich in der Nähe der Unfallstelle. Eine Polizeistreife eilte ebenfalls zur Einsatzstelle. Der Polizeihubschrauber Edelweiß 5 befand sich gerade in der Nähe und flog weitere Bergretter und Einsatzmaterial zum Ufer des Sees.

Nachdem ein direkter Hubschraubereinsatz mit der Rettungswinde wegen des dichten Waldes nicht möglich war, wurde das verletzte Kind nach der Erstversorgung durch eine zufällig anwesende Ärztin und die Bergwacht in einer speziellen Gebirgstrage schonend gelagert und über ca. 100 Mete steiles, steinschlaggefährdetes Gelände abgeseilt.

Schließlich brachte der Rettungsdienst den Jungen nach seinem sicher lehrreichen Tag in das Krankenhaus Pfronten.