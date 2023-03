Bergwacht Füssen: Fordernder Einsatz am Säuling

Von: Matthias Matz

Teilen

Unter schwierigsten äußeren Bedingungen müssen sich die Bergretter am Säuling abseilen. © Bergwacht Füssen

Bei schwierigsten Wetterbedingungen musste die Bergwacht am Freitag drei Bergsteiger auf dem Säuling retten. Dabei kamen auch zwei Hubschrauber zum Einsatz.

Schwangau - Unter schwierigsten Rahmenbedingungen haben 14 Bergretter aus Füssen und Reutte am Freitag in einem vierstündigen Einsatz drei Bergsteiger vom Säuling evakuiert. Diese hatten sich nach Angaben der Bergwacht auf der Nordseite des Bergs im Klettergelände verstiegen und kamen nicht mehr weiter.

Zwei von ihnen waren laut Bericht der Bergretter den Spuren einer einzelnen Person gefolgt, die sie schließlich frierend und hilflos im Klettergelände fanden. Im tiefen und nassen Schnee kamen aber nun alle drei nicht mehr vor und zurück und riefen die Bergwacht zur Hilfe.

Diese entschied sich aufgrund der Situation für ein doppelgleisiges Vorgehen: Wegen der sehr schwierigen äußeren Bedingungen mit schlechtem Wetter und tiefhängenden Wolken am Berg machten sich sechs Bergretter am Boden zu Fuß auf den Weg zur Einsatzstelle. Parallel alarmierte die Einsatzleitung die Polizeimaschine „Edelweis 8“, um möglicherweise eine Wolkenlücke zu erwischen und Luftretter an die Einsatzstelle zu bringen.

Hohe Lawinengefahr

Aufgrund der Lawinensituation auf der Nordseite des Säulings mit Lawinenwarnstufe 3 bei gleichzeitig warmen Temperaturen mit Regen entschied der Einsatzleiter mit seinem Team schließlich, südseitig von Österreich aus zum Säuling aufzusteigen. Die Bergrettung Reutte schloss sich der Rettungsaktion deshalb mit drei Mann an.

Währenddessen traf die „Edelweiß“ ein und konnte über die Südseite zwei Bergretter auf den Sattel unterhalb des Saülingipfels bringen und absetzen. Ein direkter Flug zur Einsatzstelle war zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Die zwei Einsatzkräfte ließen sich anschließend im schwierigen Gelände und bei einsetzender Dunkelheit an Seilen gesichert zu den drei Bergsteigern ab. Wegen der einsetzenden Dunkelheit musste der Polizeihubschrauber jedoch wieder zu seinem Standort zurück, sodass der nachtflugtaugliche „RK 2“ aus Reutte alarmiert werden musste.

Warten auf Wolkenlücke

Dessen Besatzung konnte schließlich eine Wolkenlücke während des Regens nutzen und die Bergsteiger sowie ihre Retter bergen. Die Bergwachtler hatten die Verstiegenen bis zum Eintreffen des Helikopters gesichert und gewärmt..

Im Einsatz waren insgesamt elf Bergretter der Bergwacht Füssen, drei Bergretter aus Reutte und zwei Hubschrauber. Gegen 20.45 waren alle am Einsatz Beteiligten laut Bergwacht wieder sicher und wohlbehalten im Tal.

„Es war ein fordernder Einsatz unter schwierigen Bedingungen, welcher alles Können der Bergretter und den Hubschrauberbesatzungen abverlangte“, so Markus Albrecht, Sprecher der Bergwacht Füssen-Schwangau und am Freitag auch Einsatzleiter.

Die Verhältnisse in den Ammergauer Alpen sind in dieser Jahreszeit wieder tückisch und die Bergwacht rät Wanderern deshalb, sich ausreichend zu informieren und Touren entsprechend zu planen. Auch sollte man den „Mut“ haben, frühzeitig umzukehren und eine geplante Tour abzubrechen.