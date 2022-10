Ehrung für Ostallgäuer »Schutzengel in den Bergen»

Von: Matthias Matz

Teilen

Hubert Vogler (Mitte) mit Ministerpräsident Markus Söder und Bergwacht-Vositzendem Thomas Lobensteiner. © Eberhard Gronau

Eine besondere Auszeichnung haben jetzt zwei engagierte Männer aus der Region für ihr Engagement für die Bergwacht von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erhalten.

Füssen – Eine besondere Auszeichnung haben zwei engagierte Männer aus der Region erhalten. Hubert Vogler aus Füssen wurde von Ministerpräsident Markus Söder für besondere Verdienste in der Bergrettung in Bayern geehrt. Ralf Speck aus Nesselwang bekam als langjähriger Förderer das „Bergwacht Edelweiß”.



„Ihr seid die Schutzengel in den Bergen“, postulierte der Ministerpräsident vor rund 70 geladenen Gästen beim Festakt in der Allerheiligen-Hofkirche der Residenz in München. Der Vorsitzende der Bergwacht Bayern, Thomas Lobensteiner, stellte zu Beginn der Ehrung heraus: „Bergrettungseinsätze können nur bewältigt werden, weil es Menschen gibt, die mehr tun als ihre Pflicht“.



Ralf Speck von der Alpspitzbahn Nesselwang. © Eberhard Gronau

Hubert Vogler, der seit 1975 in der Bergwacht aktiv ist, erhielt die Leistungsauszeichnung in Silber. Die ersten 20 Jahre absolvierte er seinen ehrenamtlichen Dienst bei der Bergwacht Nesselwang. Mit seinem Umzug nach Schwangau wechselte er zur Bergwacht Füssen und wurde dort bereits nach kurzer Zeit als verantwortlicher Einsatzleiter eingesetzt.

Schwierige Einsätze am Tegelberg

Durch seinen Arbeitsplatz in Füssen konnte Vogler schnell alarmiert werden und an zahlreichen Einsätzen teilnehmen. Er sammelte dabei viel Erfahrung, gerade bei schwierigen Einsätzen rund um das Schloss Neuschwanstein und den Tegelberg. Aufgrund seiner Fähigkeiten wurde er Mitglied im Ausbilderteam der Bereitschaft und dem Lehrteam der Bergwacht-Region Allgäu für Skiausbildung und Luftrettung.



Als gelernter Bankkaufmann verantwortete er 20 Jahre lang die Finanzen der Bergwacht Füssen und kümmert sich heute mit hohem Einsatz um die neu erbaute Bergrettungswache. Nach wie vor besonders gefragt sind seine detaillierten Gebietskenntnisse, die oft einen Schlüssel zum Rettungserfolg darstellen.



Ralf Speck, Geschäftsführer der Alpspitzbahn Nesselwang, unterstützt seit vielen Jahren die Bergwacht, etwa durch die kostenlose Bahnbenutzung bei Übungen. Auch bei der Durchführung von Lawinenübungen werden Pistenwalzen und Personal kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für die Unterstützung sowie das stets offene Ohr für rettungsdienstliche Belange bekam Speck das „Bergwacht Edelweiß” verliehen.