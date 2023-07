Bergwachten im Königswinkel feiern gemeinsam Sommerfest

Pfarrer Guggemos segnet beim gemeinsamen Sommerfest der beiden Bergwachten das neue Einsatzleitfahrzeug für die Füssener Bergretter. © Bergwacht Füssen

Gemeinsam mit den Kameraden aus Steingaden/Peiting hat die Füssener Bergwacht am Samstag ihr Sommerfest gefeiert. Höhepunkt war die Segnung eines neuen Fahrzeugs.

Füssen/Steingaden - 80 Bergretter der Bergwachten Füssen und Steingaden/Peiting feierten am vergangenen Samstag bei bestem Sommerwetter mit ihren Familien ein gemeinsames Sommerfest an der Bergrettungswache in Füssen. Das Fest war ein Geschenk der Bergwacht Füssen an die Steingaden zur Einweihung ihrer neuen Bergrettungswache im vergangenen Jahr.

Beide Bereitschaften bilden einen Einsatzleitbereich. Gemeinsame Aktivitäten und Kameradschaftspflege sind deshalb für einen reibungslosen Einsatzablauf im Ernstfall enorm wichtig. Beide Bereitschaften kommen daher immer wieder zu solchen Anlässen genauso zusammen wie zu gemeinsamen Ausbildungen.

Anlässlich der gemeinsamen Feier segnete der Schwangauer Pfarrer Georg Guggemos ein neues Einsatzleitfahrzeug der Bergwacht Füssen, das Ende Juni in Dienst gestellt worden war.

Bei dem Wagen handelt es sich um einen Dacia Duster, den Guggemos dem Schutzpatron Christopherus unterstellte. Mit dessen Hilfe und Gottes Hand sollen die Fahrer des Wagens vor Schaden bewahrt werden und stets gute Dienste für in den Bergen Verunglückte leisten.

In seiner unterhaltsamen Ansprache hob Pfarrer Guggemos zudem die Wichtigkeit und das hohe ehrenamtliche Engagement der Bergretter hervor.