Bergwaldbrand und Reanimation - Hinter der Füssener Bergwacht liegt ein aufregendes Jahr

Von: Matthias Matz

Füssener Bergwachtler unterstützen die Feuerwehr beim Bergwaldbrand am Zunderkopf. © Bergwacht Füssen

Ein spannendes Jahr liegt hinter der Bergwacht Füssen – der Bergwaldbrand am Kleinen Zunderkopf, eine Reanimation in der Drehhütte und Übungen forderten die Retter.

Füssen/Schwangau - Ein spannendes Jahr liegt hinter der Bergwacht Füssen – der Bergwaldbrand am Kleinen Zunderkopf, eine erfolgreiche Reanimation in der Drehhütte bei Schwangau und große Übungen forderten die Bergretter. So war laut Bereitschaftsleiter Hannes Bruckdorfer denn auch die „Zeit“ ein wichtiges Thema im vergangenen Jahr.

Wie Bruckdorfer im Vorwort des aktuellen Jahresberichts feststellt, müsse die Bergwacht mit der Zeit gehen, sich Zeit nehmen um ihren Job zuverlässig auszuführen und dürfe keine Zeit verlieren, wenn es um die Rettung von Menschen geht. Zeit brauche es auch, um neue Aufgaben zu erlernen. So stand 2022 zum Beispiel die Luftretter-Ausbildung auf dem Programm, denn diese Ausbildung wurde von der Bergwacht Bayern umstrukturiert.

Die Bereitschaften müssen nun aktive Einsatzkräfte für spezielle Verfahren mit dem Hubschrauber benennen und ausbilden. Das ist kein leichtes Unterfangen und bedeutet einen großen zusätzlichen Aufwand für die Einsatzkräfte und Ausbilder. Die Bergwacht Füssen stellt hier für die überregionalen Ausbildungen im Allgäu mehrere Fachausbilder für die Luftrettung zur Verfügung.



Eine große Einsatzübung stellte im vergangenen Jahr eine Seilbahnevakuierung am Buchenberg dar. Geübt wurde die Rettung nach einem Stillstand der Bahn. Die Jugendlichen der Füssener Bereitschaft kamen hier als Bahninsassen zum Einsatz und konnten sich so das Rettungsverfahren aus nächster Nähe ansehen. In der Jugendbergwacht waren insgesamt 13 Jugendliche aktiv, davon fünf Mädchen und acht Buben.

Nachwuchs am Lechfall im Einsatz

Die Jugendleiter trainierten mit ihnen Grundfertigkeiten wie Knoten binden und Klettern am Fels. Die erlernten Fähigkeiten konnten die Jugendlichen dann bei einem Arbeitseinsatz um den Lechfall und Maxsteg anwenden, wo sie das steile Gelände von Unrat säuberten und viel Mut bewiesen, als sie sich frei hängend in die Schlucht abseilten.



Mit 137 Einsätzen hatten die Füssener Bergretter 2022 einiges zu tun. Besonders in Erinnerung geblieben ist dabei der Bergwaldbrand am Kleinen Zunderkopf im Juli. Gegen 15 Uhr wurden die Feuerwehr Schwangau und die Bergwacht Füssen alarmiert. Ein Bergretter machte sich im Überflug ein Bild von der Lage und konnte bezüglich Personen Entwarnung geben.

Es wurden weitere Helfer alarmiert und bei den Löscharbeiten bildeten Bergwacht und Feuerwehr Zweierteams. Die Feuerwehrleute wurden dabei durch die Bergretter gesichert. Auch bei den Wasserabwürfen arbeiteten Bergwacht und Feuerwehr eng zusammen. Letztlich konnte nach 24 Stunden der Brand erfolgreich bekämpft werden und, wie es im Bericht heißt, „der Lebensraum von zahlreichen bedrohten Tieren und Pflanzen erhalten werden.“



Höchste Konzentration und ein schnelles Eingreifen erforderte auch eine erfolgreiche Reanimation an der Drehhütte im April. Dort war ein Mann mit Herz-Kreislauf-Stillstand vom Stuhl gekippt. Zehn Minuten nach Alarmierung waren sehr gut ausgebildete Bergretter am Einsatzort und der Mann konnte wiederbelebt werden. Um die Ersthelfer vor Ort und die Frau des Patienten kümmerte sich der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Bayern mit einer Bergretterin aus Füssen.



Förderer willkommen

Ein Höhepunkt war schließlich die Leistungsauszeichnung der Bergwacht Bayern für Hubert Vogler. Von Ministerpräsident Markus Söder wurde der Füssener mit der Leistungsauszeichnung in Silber geehrt. „Ihr seid die Schutzengel in den Bergen“, betonte Söder in seiner Festrede. Er versprach auch, die Bergwachten in Bayern weiterhin zu unterstützen.

Allerdings, so legt es Markus Albrecht vom Ressort Finanzen bei der Füssener Bergwacht dar, unterstütze der Freistaat zwar mit Fahrzeugen und Rettungsgeräten – der Unterhalt der Rettungswachen und der Betrieb der Fahrzeuge, die Ausbildung, Bekleidung und Versicherungen müssen die Bereitschaften selbst tragen. „Hier kommen neue An- und Herausforderungen hinzu“, so Albrecht. Spender und Fördermitglieder seien also essentiell für die Arbeit der Bergwacht und jederzeit willkommen.