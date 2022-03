Keine Heilung möglich

»Ich hatte Angst nur zu reden«: Cornelia Fischer erzählt über ihr Leben mit Bipolarer Störung

Von: Silke Zink

Indem sie offen über ihre Krankheit spricht, möchte Cornelia Fischer auch anderen Betroffenen Mut machen. © Zink

Landkreis – Cornelia Fischer leidet an einer Bipolaren Störung. Um anderen Menschen, die daran leiden, Mut zu machen, spricht sie offen über ihre Krankheit.

Ohne Medikamente fehlt Cornelia Fischer aus Nachsee bei Bernbeuren, der „normale“ Stimmungspegel, ihre Gefühle sind am Limit – oben oder unten, lachen oder weinen, hell oder dunkel. Cornelia Fischer leidet an einer Bipolaren Störung. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um zwei Pole. Diese hat Fischer akzeptiert und gibt ihnen Raum, besonders dem dunklen Pol.

„Das Leben mit mir gleicht oft einem Pulverfass – niemand kann sagen, wann es wieder soweit ist und ich wieder einen Schub bekomme. Das ist dann wie mit einer schweren Grippe – da bist du sogar körperlich total am Ende und kannst manchmal nicht mal mehr aufstehen.“



Bipolare Störungen sind schwere, chronisch verlaufende psychische Erkrankungen, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert sind. Die Manie stellt sich als übersteigertes Hochgefühl dar und die Betroffenen sind gleichzeitig meist überaktiv, euphorisch oder gereizt. Die Diagnose Depression ist in Deutschland eine der häufigsten, aber hinsichtlich der Schwere, die am meisten unterschätzte Erkrankung. „Wir hören immer wieder: ,Da ist jemand freiwillig aus dem Leben geschieden, weil er an Depressionen litt‘“, sagt Fischer. „Jeder Einzelne davon ist einer zu viel.“



Frau Fischer, wie geht es Ihnen heute?

Cornelia Fischer: „Nach meinem sechswöchigen Klinikaufenthalt, seit langem wieder sehr gut. Ich bin stabil und ganz bei mir.”

Wann ist Ihnen das erste Mal aufgefallen, dass in Ihrem Leben etwas nicht stimmt?

Fischer: „Das erste Mal als Jugendliche. Ich war immer schon ,anders‘. In meinem Umfeld hieß es halt dann lapidar: ,ach, die Conny ist vom Sternzeichen Zwilling, die haben zwei Gesichter.‘ Und jetzt weiß ich seit zwölf Jahren von meiner Krankheit.”

Wussten Sie da etwas über Depressionen?

Fischer: „Als Jugendliche natürlich nicht. Damals gab es ,sowas‘ nicht. Vor zwölf Jahren war die Diagnose ,Burnout‘ und von Depression keine Rede. Außerdem sprach auch zu dieser Zeit noch niemand über dieses Thema. Aus dem ,Burnout‘ wurde halt dann irgendwann eine Depression. Ich war dann einfach nur froh, dass das Kind einen Namen hatte und mit einer Therapie begonnen werden konnte.”

Wann war für Sie der Punkt erreicht, an dem Sie wussten, dass Sie Hilfe brauchen?

Fischer: „Als ich nicht mehr in der Lage war meinen Haushalt zu führen, nicht mehr Autofahren konnte, nicht mehr einkaufen gehen konnte, nicht mal mehr die Haustür öffnen bzw. ans Telefon zu gehen. Kurz – es ging irgendwann gar nichts mehr. Ich hatte Angst nur zu reden.”

Wie man oft hört, ist es schwer sich selber Hilfe zu holen, weil alles in dieser Situation dann schwerfällt. Wie war das bei Ihnen?

Fischer: „Das war auch bei mir so. Aber mit der Unterstützung meiner Familie hat es geklappt. Das Schlimme daran ist, ein ,Bipolarer‘ erkennt nicht, dass er krank ist und Hilfe braucht.”

Keine Heilung möglich

Wie wurde Ihnen geholfen und wie sah Ihr Weg aus der Krankheit aus? Gibt es überhaupt einen Weg aus Ihrer Krankheit?

Fischer: „Ich war beim Psychiater, beim Psychotherapeuten und letztendlich in den zwölf Monaten, zehn Wochen in einer psychosomatischen Klinik. Einen Weg aus der Depression gibt es, einen Weg aus einer bipolaren Störung gibt es nicht. Das ist eine chronische Erkrankung, die nicht heilbar ist. Ich muss lernen damit zu leben. Die bipolare Störung – auch manisch-depressiv – ist eine der schwersten psychischen Erkrankungen, die es gibt. Ich muss mein Leben lang Medikamente einnehmen und in Therapie bleiben, soll heißen: überwacht werden.”

Gibt es etwas, was Ihnen im Alltag geholfen hat, mit der Depression umzugehen und diese zu meistern?

Fischer: „Die Unterstützung meiner Familie, die regelmäßigen Termin beim Psychotherapeuten und meine Ressourcen – wie es der Psychiater sagt. Das sind alles Dinge, die mir guttun. In meinem Fall ist es Malen, Kochen, Backen, Meditieren, Yoga und Ergotherapie. Außerdem ist ein gut durchstrukturierter Tag sehr wichtig für mich. Ich plane regelmäßige Pausen ein und beschäftige mich mit eben diesen Aktivitäten.”

Wann haben Sie Ihrem engeren Umfeld von Ihrer Erkrankung berichtet?

Fischer: „Meine Familie und mein Umfeld haben von Anfang an mitbekommen, dass mit mir etwas nicht stimmt. Die Erkrankung ist nicht zu verbergen. Ich war einfach nicht mehr ich. Mein Leben hatte keine Kontinuität mehr, das Fundament war weg. Ich musste völlig neu zu mir finden.”

Wie wurde das aufgenommen? Sind Sie eher auf Verständnis und Unterstützung gestoßen oder gab es Unsicherheiten oder auch Vorurteile?

Fischer: „Ich bin auf totales Verständnis und große Unterstützung gestoßen, was bis heute auch so geblieben ist. Es gab natürlich auch Unsicherheiten und Vorurteile, aber diese Vorurteile habe ich durch meine Art offen damit umzugehen, ausgeräumt. Auf meinem Instagramaccount ,connyfischer72‘ habe ich meine Erkrankung öffentlich gemacht und schreibe regelmäßig darüber. Es gibt nur positive Reaktionen darauf.”

Wie geht Ihre Familie damit um? Gibt es da keine Ängste, dass die Mama oder die Frau nicht mehr heimkommt, sich etwas antut?

Fischer: „Heute nicht mehr. Vor zwölf Jahren war das leider schon so. Wir sprechen daheim sehr offen über dieses Thema und mein Mann und meine Kinder wissen ganz genau, was mit mir los ist. Die feinen Antennen meiner Familie schlagen oft schon an, bevor ich etwas merke. Gerade bei Kindern ist es sehr wichtig offen zu reden und ihnen ihre Ängste zu nehmen.”

Da sein und zuhören

Wie geht man als Außenstehender am besten mit jemandem wie Ihnen um? Kann ich etwas falsch machen?

Fischer: „Keine ,wohlgemeinten‘ Ratschläge geben, keine Besserwisserei und kein Mitleid. Einfach da sein, zuhören und vielleicht bei den täglichen Arbeiten helfen. Und akzeptiert werden. Eigentlich ganz einfach.”

Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, sich etwas anzutun? Bzw. haben Sie es schon versucht?

Fischer: „Am Anfang vor zwölf Jahren leider schon, heute ist das aber kein Thema mehr. Ich denke, es gibt keinen Depressiven, der keine Suizidgedanken hat. Und es dann leider auch tut.”

Gibt es denn eine Medizin oder auch Therapien, die Ihnen helfen?

Fischer: „Ich mache ein medikamentöse Dauertherapie, gehe regelmäßig zum Psychotherapeuten und muss mich alle zwei Jahre stationär behandeln lassen. Das alles hilft mir im Gleichgewicht zu bleiben.“

Können Sie Ihren Beruf ausüben?

Fischer: „Meinen Beruf als selbstständige Buchhalterin kann ich nicht mehr ausüben. Ich bin mittlerweile erwerbsunfähig und haben einen Schwerbehindertenausweis.“

Der Großteil der Menschen hat mit ziemlicher Sicherheit keine Schimmer, was es bedeutet eine Depression zu haben. Viele stellen sich vor, man ist halt besonders traurig. Wie ist es, eine Depression zu haben?

Fischer: „Es ist schrecklich. Aber was im Kopf eines Depressiven vorgeht, kann nur ein ebenfalls Erkrankter ermessen. In meinem Fall ist es immer dunkel im Kopf, ich habe an nichts Freude. Ich kann meine täglichen Arbeiten nicht verrichten. Ich bin immer müde, obwohl ich 18 bis 20 Stunden täglich schlafe. Mein Denken, Sprechen und Handeln ist total verlangsamt. Meine Gefühle sind komplett erloschen.”

Achtsamer Umgang

Gibt es einen Trick, um sich vor Depressionen zu schützen?

Fischer: „Einen Trick sicher nicht. Was aber hilft ist Achtsamkeit mit sich und seinem Leben. Achtsamkeit ist eine Art Energie, die jedem Menschen zur Verfügung steht und die wir pflegen müssen, damit es uns gut geht. Wenig Stress, auch keinen Freizeitstress. Im Hier und Jetzt leben. Dinge tun, die uns guttun. Immens wichtig finde ich in der heutigen Zeit, das Handy, den PC, das Tablett mal abschalten. Nicht auf andere schauen. Jeder muss auf einen noch höheren Berg, muss die Radtour in einer noch kürzeren Zeit schaffen als der Nachbar. Dies alles erzeugt Stress. Akzeptieren, was wir nicht ändern können, und immer wieder überlegen, ob das was wir tun, das ist, was wir wollen. Über manche Sachen kann aber auch ich nicht reden. Dann male ich. Andere reden, ich male.”

Covid-19 hat quasi von jetzt auf gleich das öffentliche und private Leben jedes Einzelnen radikal verändert. Sehen Sie einen Zusammenhang Corona – Depressionen? Verschlimmert die Pandemie die Situation für Menschen wie Sie?

Fischer: „Ja, auf jeden Fall. Viele Menschen, nicht nur Depressive, sind während des Lockdowns vereinsamt. Ich habe in meinem Klinikaufenthalt selber Menschen kennengelernt, die daran auch heute noch sehr leiden. Für Depressive ist es immens wichtig, in Kontakt zu bleiben, unter Menschen zu sein. Gesellschaft ist dabei sehr wichtig.”

Sie gehen mit Ihrer Erkrankung jetzt bewusst an die Öffentlichkeit. Warum haben Sie sich für diesen Schritt entschieden? Haben Sie Angst, danach anders wahrgenommen zu werden?

Fischer: „Nein, mittlerweile ruhe ich in mir. Für mich ist es nicht mehr wichtig, wie mich andere wahrnehmen. Ich möchte etwas verändern. Ich möchte das Stigma Depression auch bei uns auf dem Land gesellschaftsfähig machen. Es muss mehr darüber gesprochen werden, niemand sollte sich schämen wegen der Diagnose Depression. Depression ist eine Krankheit wie ein gebrochenes Bein oder ein Herzinfarkt. Niemand ist davor gefeit, nicht der Bankmanager und auch nicht die Verkäuferin. Ernst Hesse und Ernest Hemingway waren auch bipolare – man sieht, es macht auch vor Prominenten nicht halt.”

Können Sie Betroffenen oder Menschen, die denken, dass sie eine psychische Erkrankung haben könnten, etwas mitgeben?

Fischer: „Ja, unbedingt: Lasst euch helfen. Geht zum Spezialisten und lasst euch behandeln. Nehmt Hilfe an. Schämt euch nicht. Sprecht offen darüber mit eurer Familie, mit dem Arbeitgeber und den Kollegen. Jeder vierte Mann und jede dritte Frau sind psychisch krank. Zählen Sie mal durch, wie viel Ihrer Kollegen bzw. Bekannten und Freunde das sind.

Ich habe Jahre dafür gebraucht zu sagen: ja, ich bin krank. Und jetzt mach ich das Beste daraus – es hilft ja nichts. Klar, ich muss täglich für den Rest meines Lebens Medikamente nehmen. Aber was sind schon eine Handvoll Tabletten, für ein ,normales‘ Leben?“

Weiteres Engagement Um anderen Menschen Mut zu machen, ebenfalls offen mit ihrer Krankheit umzugehen, ist Cornelia Fischer derzeit dabei, ein Buch über ihr Leben und ihre Krankheit zu schreiben. Außerdem möchte sie eine aktive Selbsthilfegruppe für Frauen mit Depressionen gründen. Diese sollen so Gelegenheit bekommen, sich wöchentlich auszutauschen, gemeinsame Spaziergänge zu unternehmen, zu häkeln, stricken oder basteln.