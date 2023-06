Beschluss: Annahmestelle für Gartenabfälle in Füssen bleibt

Von: Matthias Matz

Die Füssener können ihren Gartenabfall künftig weiterhin in Ehrwang abgeben. Die Stadt hält trotz Finanzkrise an der Annahmestelle fest. © Marina Lohrbach/panthermedia

Trotz leerer Kassen wird sich die Stadt weiterhin ihre eigene Grüngutannahmestelle in Ehrwang leisten. Dafür hat sich der Haupt- und Finanzausschusses ausgesprochen.

Füssen – Trotz leerer Kassen wird sich die Stadt weiterhin ihre eigene Grüngutannahmestelle in Ehrwang leisten. Dafür haben sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses kürzlich einstimmig ausgesprochen. Gleichzeitig stimmte das Gremium für eine Erhöhung der Gebühren für gewerbliche Anlieferungen von zehn auf 18 Euro pro Kubikmeter abgeliefertem Gartenabfall.

Eigentlich ist für die Abfallentsorgung der Landkreis zuständig und nicht die Stadt Füssen. Doch um ihren Bürgern die Fahrt zu den nächsten Sammelstellen in Nesselwang und Roßhaupten zu ersparen, hat die Lechstadt in Absprache mit dem Landratsamt in Marktoberdorf bereits vor Jahren eine eigene Sammelstelle in Ehrwang eingerichtet.

Die aktuelle Vereinbarung mit dem Kreis für den Betrieb der Sammelstelle läuft nach Angaben der Füssener Verwaltung noch bis zum 31. Dezember. Sollte der Vertrag nicht gekündigt werden, verlängert sie sich nochmals um zwei Jahre. Weil die Kündigungsfrist jedoch zwei Jahre beträgt, muss die Stadt die Sammelstelle ohnehin bis 31. Dezember 2025 betreiben, wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) im Ausschuss erläuterte. Außerdem bestehen noch laufende Verträge mit zwei Firmen über Entsorgung und Verwertung.



Auf der anderen Seite arbeitet die Einrichtung jedoch nicht kostendeckend. So musste die Stadt 2021 knapp 59.000 Euro und im vergangenen Jahr gut 67.000 Euro zuschießen. Für dieses Jahr geht man im Rathaus von einem Defizit in Höhe von rund 59.500 Euro aus. In den Jahren 2018 bis 2020 hatte die Einrichtung dagegen jährlich noch einen Überschuss in Höhe von jeweils um die 11.000 Euro abgeworfen. Seinerzeit seien die Verwaltungskosten aber auch noch nicht verrechnet worden, wie Bürgermeister Eichstetter auf Nachfrage von Hans-Jörg Adam von den Füssener Freien Wählern (FWF) erklärte.



Gebühren steigen

Da die Stadt wegen des Haushaltskonsolidierungskonzepts und der Auflagen für die Gewährung der beantragten Stabilisierungshilfen bekanntlich ihre freiwilligen Leistungen auf den Prüfstand stellen muss, beschloss der Ausschuss außerdem einstimmig eine Erhöhung der Gebühren. Demnach müssen Gewerbetreibende künftig 18 statt wie bisher zehn Euro pro abgeliefertem Kubikmeter Grüngut und Gartenabfall zahlen.



Alternativ dazu hatte die Verwaltung vorgeschlagen, die Gebühren für Private von acht auf 12 Euro je Kubikmeter Gartenabfälle zu erhöhen und für Gewerbliche von zehn auf 16 Euro. Allerdings, so der Rathauschef, lohne sich das nicht: „Der private Haushalt hat selten mehr als einen Kubikmeter.“