Betrieb langfristig sichern: Tiroler Landesregierung will zweite Röhre am Lermooser Tunnel bauen

Aufgrund sicherheitstechnischer Nachrüstungen und zur Entlastung der Bevölkerung bei einer Tunnelsperre will die Tiroler Landesregierung beim Lermooser Tunnel eine zweite Röhre bauen. Die Kapazität soll dadurch nicht erhöht werden. © Land Tirol/BBA Reutte

Lermoos – Der im Gegenverkehr geführte Lermooser Tunnel ist einer von mehreren neuralgischen Punkten an der B 179-Fernpassstraße. Um den Tunnelbetrieb langfristig zu sichern, soll eine zweite Röhre gebaut werden.

Angestrebter Baubeginn ist nach Angaben des Landes Tirol Ende des Jahres 2025/Anfang 2026. Das Projekt wird nach einer ersten Schätzung mindestens 200 Millionen Euro kosten. Die Bauzeit beträgt etwas mehr als drei Jahre.

Der im Jahr 1984 errichtete und mit 3400 Metern längste Tunnel im Tiroler Landesstraßennetz muss aufgrund verschärfter Sicherheitsvorschriften mit Notausgängen und begeh- und befahrbaren Fluchtwegen aufgerüstet werden. Auch eine umfassende Generalsanierung der betriebs- und sicherheitstechnischen Einrichtungen ist laut Landesregierung erforderlich. Dies wäre bautechnisch allerdings nur mit einer mehrmonatigen Totalsperre des Tunnels möglich und durch die notwendige Umleitung mit einer massiven Belastung für Lermoos, Biberwier und Ehrwald sowie mit gravierenden Staus verbunden.



Bevölkerung entlasten

„Wir haben uns deshalb für den Bau einer zweiten Röhre entschieden. Damit entlasten wir die Bevölkerung nachhaltig, erhöhen die Verkehrssicherheit und minimieren Verkehrsbehinderungen in Folge von unvermeidbaren Tunnelsperren“, sieht Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler in dem Vorhaben viele Vorteile. Für jede Richtungsfahrbahn soll in Zukunft eine eigene Tunnelröhre zur Verfügung stehen. Bei Wartungsarbeiten oder auch Ereignissen im Tunnel muss der Verkehr künftig nicht mehr durch die Ortsdurchfahrten von Lermoos, Biberwier und Ehrwald geführt werden.

Zu einer Kapazitätssteigerung auf der Fernpassstraße soll es mit dem Bau der zweiten Röhre allerdings nicht kommen. „Die bestehenden Fahrverbote und Beschränkungen auf der Fernpassstrecke bleiben bestehen“, betonte Geisler.



Mit den Bauarbeiten gestartet werden soll nach zweijähriger Planungsphase sowie Abschluss der Behördenverfahren voraussichtlich Ende 2025/Anfang 2026. „Wir werden alles daransetzen, dass die Arbeiten während der veranschlagten Bauzeit von über drei Jahren zügig und mit geringstmöglicher Belastung für die Anrainer und den Verkehr durchgeführt werden“, kündigte Landesbaudirektor Christian Molzer an. Zu gewissen Beeinträchtigungen werde es aber trotzdem kommen.



Vollsperre nötig

Voraussichtlich ein Monat lang muss der Lermooser Tunnel komplett gesperrt werden. Die Sperre soll in der verkehrsärmeren Zeit erfolgen, heißt es von Seiten der Landesregierung. Für die Dauer von jeweils zwei Monaten wird eine Blockabfertigung und eine Nachtsperre notwendig sein. Nach Fertigstellung der zweiten Röhre soll die umfassende Sanierung der bestehenden Tunnelröhre erfolgen. Diese wird weitere ein bis 1,5 Jahre dauern. Während dieser Zeit kann der gesamte Verkehr bereits durch die neue Tunnelröhre fließen.

Die Sanierung der Bestandsröhre sowie der Bau der zweiten Röhre sind mit veranschlagten Baukosten von 200 Millionen Euro auf Preisbasis 2020 das mit Abstand größte Bauprojekt der Landesstraßenverwaltung, für das es auch eine Sonderfinanzierung brauchen wird. Wie diese aussehen kann, wird geprüft.



Bis zur Verkehrsfreigabe der neuen Tunnelröhre wird es im Lermooser Tunnel weiterhin Geschwindigkeitsbeschränkungen und Blockabfertigungen geben müssen.