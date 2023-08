Betrug, Untreue und Schusswaffenbesitz: Anklage gegen Seeger Bürgermeister Markus Berktold erhoben

Von: Matthias Matz

Teilen

Das ehemalige Caritasheim in Seeg. © Gerber

Seit sieben Monaten sitzt der Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) in U-Haft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Die Vorwürfe wiegen schwer.

Seeg/Nürnberg - Nach über sieben Monaten hat die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg die Ermittlungen gegen den Seeger Bürgermeister Markus Berktold (CSU) abgeschlossen und Anklage am Landgericht Nürnberg-Fürth erhoben. Das teilte die das Verfahren führende Zentralstelle zur Bekämpfung von Betrug und Korruption im Gesundheitswesen (ZKG) am Vormittag mit. Berktold und sein mutmaßlicher Komplize bleiben demnach wegen Fluchtgefahr weiterhin in Untersuchungshaft.

Die Ermittler werfen dem seit Mitte Januar in Untersuchungshaft sitzenden Berktold unter anderem gewerbsmäßigen Betrug und Untreue in Millionenhöhe vor. Neu hinzu kommt der unerlaubte Besitz von Schusswaffen. So seien bei der Durchsuchung von Berktolds Wohnhaus Mitte Januar ein Gewehr, eine Pistole sowie Munition gefunden worden, für die der Kommunalpolitiker keine Genehmigung besaß.

Neben Berktold ist auch ein 41 und 31 Jahre altes Ehepaar angeklagt.

Über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens muss jetzt das Landgericht Nürnberg-Fürth entscheiden, das bayernweit für solche Verfahren zuständig ist.

Die ZKG geht aufgrund ihrer Ermittlungen davon aus, dass sich der Beschuldigte als hauptamtlicher Bürgermeister im Juli 2020 ein Firmengeflecht im Pflegebereich aus mehreren von ihm beherrschten Gesellschaften (Ulrichsgesellschaften) als zusätzliche Einnahmequelle geschaffen hat. Ziel soll gewesen sein, seine Unternehmen auch mit unlauteren Mitteln mit frischem Kapital zu versorgen, heißt es in einer Pressemitteilung der Ermittlungsbehörden vom Montagvormittag.

Schaden in Millionenhöhe

Laut Anklageschrift sollen Berktold und sein mutmaßlicher Komplize zusammen beim Betrieb von Seeger Pflegeeinrichtungen zwischen 2020 bis 2022 wiederholt die Erstattung von coronabedingten Mehrkosten aus dem Corona-Pflege-Rettungsschirm unrechtmäßig geltend gemacht haben - und das auch noch nach Schließung des stationären Pflegeheims.

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs, der Untreue und des unerlaubten Waffenbesitzes sitzt der Seeger Bürgermeister Markus Berktold weiter in U-Haft. © Archiv/Bernhard Schmid

So soll das Duo von der Pflegekasse Auszahlungen in Höhe von über 1,3 Millionen Euro unrechtmäßig erhalten haben. Unter anderem sollen Kosten für eine Schneefräse und eine elektronische Schließanlage erstattet worden sein – obwohl diese Anlage damals noch nicht einmal angeschafft gewesen sein soll.

Der 41-Jährige und seine 31 Jahre alte Frau sollen dabei als Mittäter Scheinrechnungen in Höhe von über 600.000 Euro hergestellt und vorgelegt haben.

Weiter heißt es, Berktold soll gegenüber Mitarbeitern der Pflegekassen wiederholt auf seine Stellung als Bürgermeister und die mit diesem Amt verbundene Vertrauenswürdigkeit verwiesen haben, um schneller an das Geld zu kommen.

Der Schwindel fliegt auf

Bei einem weiteren Betrag von gut 800.000 Euro soll die Auszahlung noch rechtzeitig gestoppt worden sein, weil der Schwindel aufgeflogen war.

Zum Vorwurf des Betrugs kommt der Verdacht der Untreue hinzu. So soll der CSU-Kommunalpolitiker knapp 1,4 Millionen Euro zum Nachteil des Caritas-Stiftung Seeg e.V. veruntreut haben. Wie die Ermittler heraus gefunden haben wollen, soll der Rathauschef grundlose Überweisungen in Höhe von 500.000 Euro zugunsten eines Privatkontos getätigt haben. Auf das Konto einer von ihm beherrschten Gesellschaft sollen weitere 325.000 Euro vom Vereinskonto geflossen sein.

Darüber hinaus soll er in seiner Funktion als Liquidator des Caritas-Stiftung Pflege e.V. dem Verein zustehende Pachtforderungen in Höhe von ca. 570.000 Euro gegen ein die Räume nutzendes Unternehmen pflichtwidrig nicht geltend gemacht haben. Als Geschäftsführer der Caritas-Zentrum Seeg gGmbH soll er nach Überzeugung der ZKG zudem pflichtwidrig und ohne Anlass 680.000 Euro an die Ulrichspflege Seeg GmbH ausgezahlt haben. Vermuteter Gesamtschaden: gut zwei Millionen Euro.

Den beiden Mitangeklagten wird außerdem vorgeworfen, sich als Mitarbeiter der betroffenen Pflegeeinrichtungen durch Überweisungen von Firmengeldern auf Privatkonten unberechtigt zusammen gut 125.000 Euro verschafft zu haben. Das Geld sollen sie demnach zur Tilgung privater Schulden benötigt haben.

Ferner soll das Ehepaar im Jahr 2022 mit ihrem neu gegründeten ambulanten Pflegedienst den Pflege-Rettungsschirm durch Unrechtmäßige Ausgaben um 270.000 Euro betrogen haben.

Für Berktold wird es wohl teuer

Die ZKG strebt nach eigenen Angaben die Einziehung der offenen Schadensbeträge im Rahmen der Hauptverhandlung an und damit die Wiedergutmachung der Schäden. Zur Sicherung der Einziehungsbeträge wurden unter anderem eine Sicherungshypothek betreffend das Privatgrundstück des Bürgermeisters eingetragen und Gesellschaftsanteile gepfändet.

Strafbar gemacht haben sollen sich die Angeschuldigten vor allem wegen gewerbsmäßiger Betrugsdelikte, der angeklagte Bürgermeister zusätzlich unter anderem wegen gewerbsmäßiger Untreue in 37 Fällen und unerlaubten Besitzes von Schusswaffen und Munition.

In dem Ermittlungsverfahren, das in enger Zusammenarbeit mit dem Fachkommissariat K3 der Kriminalpolizeiinspektion Kempten geführt wurde, wurden über 100 Zeugen befragt. Es wurden 410 in Papierform sichergestellte Beweismittel sowie digitale Daten in einem Volumen von 1,12 Terabyte ausgewertet. Die Wirtschaftsfachkraft der Kriminalpolizeiinspektion Kempten analysierte insgesamt 56 Konten der Angeschuldigten und beteiligten Unternehmen. Begonnen hatten die Ermittlungen aufgrund einer Strafanzeige eines Firmenmitarbeiters.

Der Bürgermeister äußerte sich bislang nicht zum Tatvorwurf. Das Ehepaar zeigte sich hinsichtlich aller Vorwürfe geständig.

Es gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.