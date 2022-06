Betrunkener 33-Jähriger rastet in Reuttener Lokal aus, randaliert und verletzt einen Polizisten

Von: Katharina Knoll

Als die Polizei den 33-Jährigen festnahm, griff er einen Beamten an und verletzte ihn im Gesicht. © Symbolbild: Pantherbild / mattomedia

Reutte - Einen Polizisten angegriffen und randaliert hat ein 33-jähriger Österreicht am Dienstagabend in einem Lokal in Reutte. Der Mann warf Mobilar um, verletzte den Wirt und beleidigte die Beamten.

Nach Angaben der Polizei genehmigte sich der 33-Jährige im Gastgarten eines Lokales in Reutte zusammen mit einem Arbeitskollegen mehrere alkoholische Getränke. Gegen 21.30 Uhr war das Verhalten dieser Gäste für die Wirtin nicht mehr akzeptabel. Als sie die Männer darauf ansprach, kam es zum Streit. Der 33-Jährige rastete daraufhin komplett aus. Er randalierte, warf Mobiliar um und verletzte den Wirt am Knie.

Die Wirtin verständigte daraufhin die Polizei, welche kurze Zeit später beim Gastlokal eintraf. Doch davon ließ sich der Österreicher nicht einschüchtern. Er beschimpfte und beleidigte die eingetroffenen Polizeibeamten durchgehend, ignorierte Abmahnungen sowie mehrfache Aufforderungen sein aggressives Verhalten einzustellen. Deshalb nahmen ihn die Polizisten schließlich fest. Dabei wurde jedoch ein Polizist im Gesicht verletzt.

Der 33-Jährige wurde am Mittwochvormittag wieder entlassen. Ihn erwartet allerdings eine Anzeige.