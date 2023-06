Halsbrecherische Verfolgungsjagd auf der A7 bei Füssen

Von: Matthias Matz

Raser auf der A7 gestellt: Polizei schnappt betrunkenen Autofahrer nach einer wilden Verfolgungsfahrt. © Boris Roessler/dpa

Er wendete auf der A7, durchbrach eine Polizei-Sperre und hatte 2,5 Promille im Blut - ein Mann hat sich in der Nacht eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert

Füssen/Hopferau - Eine spektakuläre Verfolgungsjagd hat sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 00.50 Uhr ein betrunkener 29-Jähriger auf der A7 mit der Polizei geliefert. Dabei durchbrach er unter anderem eine Absperrung der Bundespolizei am Grenztunnel und raste mit über 200 km/h durch die Nacht.

Aufgefallen war der Fahrer eines dunklen Audi einem Polizisten in Freizeit, weil er auf Höhe des „Allgäuer Dreiecks“ schlangenlinienfahrend auf der A7 in Richtung Süden unterwegs war. Nach Angaben der Polizei holte eine alarmierte Streife der Verkehrspolizeiinspektion Kempten den Pkw daraufhin kurz vor dem Reinertshofer Tunnel ein und versuchte ihn anzuhalten.

Ohne darauf zu reagieren soll der Fahrer seine Fahrt zunächst fortgesetzt haben. An der Zusammenführung der Fahrbahnen unmittelbar vor dem Füssener Grenztunnel soll er laut Bericht jedoch plötzlich gewendet haben, um wieder in Richtung Norden zu fahren. Noch im einspurigen Bereich vor der Anschlussstelle Füssen soll er dabei einen Pkw überholt haben, wobei er leicht mit der Mittelschutzplanke kollidierte und das andere Auto dadurch massiv gefährdete.

Mit über 200 km/h über die Autobahn

Eine Absperrung der Einreisekontrollstelle der Bundespolizei an der Anschlussstelle durchbrach er ebenfalls, wobei glücklicherweise niemand gefährdet wurde. Der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Norden mit teilweise über 200 km/h fort, bis er im Reinertshofer Tunnel durch mehrere langsamer fahrende Fahrzeuge ausgebremst wurde und daraufhin in einer Pannenbucht anhielt.

Die verfolgende Streife der Verkehrspolizei Kempten nahm den 29-jährigen Fahrer des Wagens zusammen mit kurz darauf eintreffenden Streifen der Polizeiinspektion Füssen und Bundespolizeiinspektion Kempten in Gewahrsam.

Der Grund für die rücksichtslose Flucht des jungen Mannes war schnell geklärt: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille, weshalb eine Blutentnahme im Krankenhaus vorgenommen wurde.

Den 29 Jahre alten Mann erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Außerdem wurden sein Führerschein und der von ihm genutzte Pkw beschlagnahmt.

Zeugen zu dem Vorfall und vor allem der Fahrer oder die Fahrerin, der oder die von dem schwarzen Audi gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Kempten unter der Telefonnummer 0831/99 09 20 50 zu melden.