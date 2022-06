Aufräumarbeiten nach Murenabgang in Stanzach gehen weiter- Berwang-Namloser-Straße ist gesperrt

Teilen

Am Sonntag hat eine Mure die L21 zwischen Stanzach und Namlos verschüttet. Da aktuell die Aufräumarbeiten laufen, ist die Straße gesperrt. © pressefoto Reutte

Stanzach - Nach dem Murenabgang am Sonntag in Stanzach gehen heute die Aufräumarbeiten weiter. Dafür wird die L21 Berwang-Namloser-Straße vorübergehend für den Verkehr gesperrt.

Nach einem starken Gewitter ging am frühen Sonntagabend eine Mure auf die L21 Berwang-Namloser-Straße zwischen Stanzach und Namlos ab und begrub sie auf einer Länge von rund 80 Metern unter Erde und Felsen. Der angrenzende Bach floss durch die Verschüttung über die Straße ab. Gemeinsam mit Straßenmeister Robert Barbist überflog Landesgeologe Thomas Figl am Montag mit dem Hubschrauber die Stelle und schätzte die Gefahrensituation ein, gibt die Tiroler Landesregierung bekannt. „Wir konnten feststellen, dass aktuell keine weitere Gefahr von der Umgebung ausgeht und haben die Straße daher wieder für den Verkehr freigegeben“, so Figl.

Noch am Sonntag war die Feuerwehr Stanzach mit beiden Einsatzfahrzeugen und 19 Mann im Einsatz. Nachdem sie die Straße von Erde und Felsen befreit hatten, konnte die Straße am Montagabend wieder befahren werden. „Das zur Seite geräumte Material gilt es nun aus dem Tal abzutransportieren. Außerdem müssen die Entwässerungsschächte, die voller Schlamm sind, und die Wasserunterführung ausgeräumt werden“, erklärt Barbist. Wie lange die Aufräumarbeiten am heutigen Dienstag andauern, ist noch unklar.

kb