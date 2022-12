Neuer Mitbewohner am Weißensee

Von: Riccarda Gschwend

Familie Hartmann mit dem vom Biberbeauftragten mitgebrachten Tier. © Deckwerth

Biberexperte Hans Reitbauer bestätigt, dass ein Biber seine Wohnstatt am Weißensee bezogen hat.

Füssen – Lina und Benjamin Hartmann waren mit ihren Eltern die ersten, die die Entdeckung einer Biberburg am Weißensee dem BUND Naturschutz gemeldet hatten. Die Ortsgruppen-Vorsitzende Ilona Deckwerth kontaktierte die untere Naturschutzbehörde, von dort ging es weiter zum lokalen Biberbeauftragten.



Hans Reitbauer aus Pfronten bestätigte nun, dass hier tatsächlich ein Biber seine Wohnstatt bezogen hat. Eine erste Begehung mit dem Experten und der Familie erfolgte am Wochenende in Weißensee/Oberkirch. Hans Reitbauer brachte eigens einen echten Biber mit, den die Kinder streicheln und dabei das weiche Fell bewundern konnten. Stolz zeigten die Geschwister dann die Biberburg, die im Gebüsch neben dem Rundweg am See versteckt liegt.

Hans Reitbauer erklärte, wie sich Biber ernähren und mit den Zweigen und Ästen ein sogenanntes Fressfloß vor ihrem Bau errichten, quasi ein gut gefüllter Kühlschrank direkt vor dem Eingang. Besonders wichtig sei es, dass die Hunde im Bereich der Biberburg unbedingt an der Leine geführt werden, damit sie nicht auf den Biber Jagd machen und diesen erschrecken.