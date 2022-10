Bildungsminister Polaschek besucht Plansee

Martin Polaschek und Sonja Ledl-Rossmann schauen den Lehrlingen im Ausbildungszentrum zu. © Foto: Plansee

Prominenter Besuch bei der Plansee Group: Bildungsminister Martin Polaschek (parteilos) besichtigte am Dienstag sowohl die neu eingerichteten Schulungsräume für die HTL Reutte als auch das Ausbildungszentrum auf dem Plansee-Firmengelände

Reutte – Plansee-Vorstandssprecher Karlheinz Wex gab dem Gast aus Wien einen kurzen Überblick über die Firmengeschichte sowie die wichtigsten Produktgruppen und Kennzahlen der Unternehmensgruppe. Wex erinnerte an den Einsatz von Unternehmensgründer Paul Schwarzkopf für die Gründung des Bundesrealgymnasiums in Reutte und ein eigens dafür errichtetes Gebäude auf dem Firmengelände für den gymnasialen Unterricht der ersten Jahrgänge.

Anschließend folgte die Besichtigung der neu eingerichteten Schulungsräume für die HTL inklusive der Klassenräume, Labore und Kommunikationsbereiche.

Beeindruckt von Maschinen und IT-Infrastruktur

Im Ausbildungszentrum, für das Plansee nach eigenen Angaben 13 Millionen Euro investiert hatte und das im Juli 2021 eröffnet wurde, hatte der Bundesminister Gelegenheit, einigen HTL-Schülern bei praktischen Übungen über die Schulter zu schauen. Er zeigte sich beeindruckt von den Maschinen, Anlagen und der IT-Infrastruktur, die den Schülern zur Verfügung stehen.



In einem anschließenden Gespräch betonten der Schulleiter der Bundeshandelsakademie Reutte, Werner Hohenrainer, und Vorstandssprecher Karlheinz Wex die Bedeutung der 2020 gestarteten HTL in Reutte. Immerhin halte das Außerfern einen Spitzenplatz bei der Zahl der in der Industrie Beschäftigten im Vergleich zu anderen Bezirken in Tirol.

Im Sinne von kurzen Schulwegen, einem hohen Niveau bei den Lehrinhalten und mehr Flexibilität bei den bislang begrenzten Schülerzahlen sprachen sie sich für eine rasche Eigenständigkeit der HTL Reutte aus, die bislang als Außenstelle der Innsbrucker HTL Anichstraße geführt wird. Der Minister versprach, das Anliegen „wohlwollend und zeitnah zu prüfen“ „Ihr habt es nicht verdient, dass wir euch zu lange warten lassen“, betonte Polaschek.