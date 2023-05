Füssen: Schüler lernen die Natur zu schätzen

Von: Chris Friedrich

Kurze Wege: Auf einer Wiese in der Nähe der Schule pflanzen die Schüler der Erich-Kästner-Schule ihr Gemüse an. © Friedrich

Füssen – „Die bayernweite „GemüseAckerdemie“ ist ein vielfach ausgezeichnetes Bildungsprogramm, das Schülerinnen und Schüler für Natur- und Nachhaltigkeit begeistert“, sagt Saskia Welter. Sie ist für den Verein „Acker“ in der Regionalassistenz Allgäu tätig und war an der Erich-Kästner-Schule dabei, als bepflanzt wurde.

Säen und am Ende natürlich ernten wollen auch die Schüler der Realschule und des Gymnasiums. „Auf der schuleigenen Ackerfläche erleben die Schülerinnen und Schüler unmittelbar, woher das Essen auf ihren Tellern kommt und entwickeln so mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel“, so Welter weiter.

Pflanzen, Stecken und Legen sind die Aufgaben unter freiem Himmel, bei denen eine Gruppe der Realschule nicht erst seit gestern Erfolge feiert – oder auch angelegte Beete durch Hagel zerstört sieht, wie etwa 2022. Mit Fotos ist dokumentiert, was da draußen in zwei Unterrichtstunden in der „GemüseAckerdemie“ und danach noch passieren kann.



Als pädagogisches Ziel des vom Freistaat geförderten und durch die Krankenkasse AOK unterstützten Programms wird die „praxisorientierte Vermittlung von Lebenswissen im eigenen Schulgarten“ ins Feld geführt. Mit Hilfe des in den Realschulunterricht eingegliederten Bildungsprogramms soll die Wertschätzung für Lebensmittel und gesunde Ernährung bei Kindern und Jugendlichen gesteigert werden.

Bildungsmaterialien liefern Anregungen zu weiterführenden Themen wie der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung oder der Arten- und Sortenvielfalt. An rund 185 Schulen in Bayern wird das Programm von der AOK gefördert.

Kohlrabi, Radieschen und Salat

Schüler und Lehrkräfte der Realschule haben den Acker für die Pflanzungen vorbereitet. Bei der ersten Pflanzung in diesem Frühjahr ging es um Kohlrabi, Salat und Radieschen. Bei der geplanten zweiten haben die teilnehmenden Schüler ebenfalls wieder die Wahl: Tomate, Zucchini, Gurke oder Kürbis?

„Die Pflanzungen werden von unserem gemeinnützigen Verein ‚Acker‘ begleitet“, erklärte Silke Koreck auf Nachfrage. Sie ist auch vor Ort, als das Programm an einer weiteren Füssener Schule anläuft. Begleitet wird sie von Saskia Welter. Beide erfahren: Der Weg von der Erich-Kästner Schule zum eigenen Acker ist für die Schüler sehr kurz: auf dem Wiesengrund in der Bürgermeister-Dr.-Enzinger Straße stehen zehn Gemüsebeete zur Verfügung.

Zum Auftakt – die zweite Bepflanzung erfolgt in drei Wochen – hatte Dr. Gerhart Lernbecher Knollen als Geschenk mitgebracht. Der Arzt im Ruhestand vertritt mit Dr. Karl Ketterl als Vorstand die Stiftung der Geschwister Anna und Johann Suiter. Zu deren Nachlass gehört das grüne Grundstück, auf dem jetzt ein Programm „GemüseAckerdemie“ abgetrennt wurde.