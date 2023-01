Füssener Soldaten erhalten hohe Auszeichnung für ihre Auslandseinsätze

Eine besondere Anerkennung

Von Selma Höfer schließen

Das blaue Fahnenband haben am Montag die beiden in Füssen stationierten Bunddeswehr-Bataillone erhalten. Doch was hat es mit dieser Auszeichnung auf sich?

Füssen – Die Stimmen von gut 800 Soldatinnen und Soldaten hallten am Montag weit über die Grenzen des Exerzierplatzes in der Allgäu-Kaserne hinaus. Die Frauen und Männer begrüßten den Kommandeur der 10. Panzerdivision (10. PzDiv), Generalmajor Ruprecht von Butler, bei einem feierlichen Appell.

Der Divisionschef war angereist, um dem Gebirgsaufklärungsbataillon 230 (GebAufklBtl 230) sowie dem Gebirgsversorgungsbataillon 8 (GebVersBtl 8) je ein Fahnenband zu verleihen. Das Band dient als Symbol der Wertschätzung und Anerkennung für das Engagement der Soldatinnen und Soldaten bei Auslandseinsätzen in Mali, Afghanistan, Litauen und dem Kosovo.

Es war ein besonderer Tag für alle Beteiligten: Der Ablauf des Appells war bis ins Detail geplant, vorbereitet und geübt worden. Die gesamte Truppe von zwei Verbänden trat an, mindestens 800 Soldatinnen und Soldaten säumten den großen Platz im Herzen der Kaserne. Die Formation zierten markante Fahrzeuge der Bundeswehr. Es reihten sich ein sogenannter Multi (geländegängiges Wechselladerfahrzeug), einer der aktuell politisch heiß diskutierten Kampfpanzer Leopard 1 und ein Schwerlasttransporter („Mammut”) mit einem aufgeladenem Schützenpanzer „Marder”.

Eingerahmt wurden sie links von einem „Fennek”, einem gepanzertem Spähwagen (auch „der Schleicher“ genannt wird), außerdem rechts von einem „Büffel ”-Bergepanzer. Gegenüberliegend säumten die Tribüne ein weiterer Fennek und der Eagle, ein geschütztes, 250 PS-starkes Führungs- und Funktionsfahrzeug.

Leistungen sichtbar machen

Als Außenstehender könnte man sich da fragen: Ist ein solcher Aufwand für ein blaues Stoffband an der Truppenfahne angemessen? Tatsächlich gehört die Verleihung des Fahnenbandes zu den höchsten Auszeichnungen für einen militärischen Verband. Die Geschichte dieser Bänder geht bis in das 18. Jahrhundert zurück. Das hier verliehene Fahnenband soll die Leistungen des Bataillons sichtbar darstellen, die es weltweit in diversen Auslandseinsätzen und NATO-Verpflichtungen geleistet hat. „Es geht um die besondere Anerkennung des in Einsätzen der Bundeswehr Geleisteten und um nichts Geringeres“, betonte General von Butler.



Es geht um die besondere Anerkennung des in Einsätzen der Bundeswehr Geleisteten und um nichts Geringeres

Das Gebirgsaufklärungsbataillon 230 erfüllt Aufträge zur Landes- und Bündnisverteidigung, internationalen Krisenbewältigung und Konfliktverhütung. Das Bataillon gehört zur Gebirgsjägerbrigade 23 und teilt sich mit rund 460 Angehörigen in fünf Kompanien, die allesamt in Füssen stationiert sind.

Bataillonskommandeur Oberstleutnant Alfred Hugger begrüßte neben dem Divisionschef, Kameraden a.D., Mitarbeitern, Freunde der Verbände und die Bürgermeister der Patengemeinden und umliegenden Kommunen. Ihre Teilnahme empfand von Butler als „hervorragendes Zeichen der guten Einbindung in die Region“.

Da das GebVersBtl 8 mit über 750 Soldatinnen und Soldaten auf drei Standorte verteilt ist, waren Oberst Peter Eichelsdörfer, stellvertretender Brigadekommandeur der Gebirgsjägerbrigade 23 in Bad Reichenhall, und aus Mittenwald Oberstleutnant Bastian Steves, Bataillonskommandeur Gebirgsjägerbataillon 233, dabei.



Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) versicherte den Angetretenen, dass die Stadt zu 100 Prozent hinter ihnen stehe. „Sie engagieren sich seit Jahren fernab der Heimat für Frieden und Freiheit in der ganzen Welt. Ich möchte Ihnen heute meinen Respekt zollen“, sagte er.



Auf dem „Fahnenband Einsatz“ werden die jeweiligen Einsätze des Verbands mit einem grünen Aufnäher vermerkt. Somit können zukünftige Verwendungen ergänzt werden. „Die Fahnenbänder gibt es nur für die Einsätze, in welchen ein ganzer Verband als solcher unterwegs war. Würden wir jeden Einsatz erwähnen, bei dem der Verband einen einzelnen Soldaten hatte, dann würde das Fahnenband wohl kaum reichen“, erklärte der Generalmajor. Ein Paradebeispiel dafür sei ein Leutnant der Gebirgsaufklärer, der summa summarum 1864 Tage im Einsatz war.



Gefahrvoller Einsatz

Bei den Versorgern sind es aktuell drei Aufnäher für ihre Einsätze in Mali. Dort waren sie bei der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen (MINUSMA). „In Mali hat die Bundeswehr bislang drei Soldaten verloren, die französische Armee 48“, erinnerte von Butler an die erheblichen Gefahren des Einsatzes. Das GebAufklBtl 230 war mittlerweile sechs Mal in Mali. Hinzu kommen vier Verwendungen im Kosovo bei der KFOR-Truppe. Eine Mission, die 29 Bundeswehrsoldaten das Leben kostete. Sieben Mal leisteten die Füssener ihren Dienst für Frieden und Sicherheit in Afghanistan (ISAF, bzw. RSM), wo insgesamt 59 deutsche Kameraden ihr Leben verloren.



Eine Zeitenwende

Die Enhanced Forward Presence (eFP) dient der Sicherung der Ostflanke der NATO. Die deutsch geführte Battlegroup ist in Rukla, nur rund 100 Kilometer vom russischen Staatsgebiet entfernt, stationiert. Eine Mission, die durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine an Brisanz gewonnen hat. „Wir erleben damit alle eine Zeitenwende, von der ich gehofft hatte, sie nie erleben zu müssen. Unser Mitgefühl gilt allen Opfern dieses Krieges“, sagte von Butler. Mit dem bisher einmaligen Einsatz im Baltikum sind auf dem Band der Gebirgsaufklärer 18 Aufnäher zu zählen.



Unter den Klängen des „Großen Kurfürsten Reitermarsch“, Traditionsmarsch der Aufklärer, schritten von Butler, Hugger, der Kommandeur des GebVersBtl 8, Oberstleutnant Martin Paulus und Eichstetter während des militärischen Zeremoniells die Front der Paradeaufstellung ab. Im Gleichschritt marschierend trugen die Begleitkommandos die beiden Bataillonsfahnen über den Platz heran. Der Generalmajor versah jede mit dem entsprechenden Band, bevor die bekannten Klänge der Bayernhymne und der Nationalhymne den Appell beendeten.