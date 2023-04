„Blitzmarathon“: Hier wird am Freitag im Königswinkel geblitzt

Von: Matthias Matz

Am Freitag findet auch im Königswinkel wieder der „Blitzmarathon“ statt. © Daniel Löb/dpa

Am Freitag, 21. April, findet im Freistaat erneut der 24-stündige „Blitzmarathon“ statt. Auch im Königswinkel geht die Polizei wieder auf die Jagd nach Temposündern.

Füssen/Landkreis - Am kommenden Freitag, 21. April, startet um 6 Uhr morgens der europaweite „Speedmarathon“, der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk „ROADPOL“ koordiniert wird. Der Freistaat Bayern beteiligt sich zum mittlerweile 10. Mal im Rahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher ans Ziel“ an der im Volksmund besser unter „Blitzmarathon“ bekannten Aktion.

Dabei wird die Bayerische Polizei bis Samstag, 22. April, 6 Uhr verstärkte Geschwindigkeitskontrollen vornehmen, kündigt das Innenministerium an. Insgesamt rund 2000 Polizistinnen und Polizisten sowie Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung werden die Geschwindigkeit an rund 1800 möglichen Messstellen kontrollieren.

Im Einsatz sein wird auch wieder die Beamten der Polizeiinspektion Füssen, die an mehreren Stellen im Königswinkel den Verkehr intensiv überwachen werden. Geblitzt werden soll demnach in Füssen in der Kemptener Straße (50 km/h), in Nesselwang auf der K23 im Ortsteil Lachen (50 km/h), in Oy-Mittelberg auf der St 2520 (100 km/h) sowie der OA 34 (70 km/h), in Rieden a.F. auf der B16 im Bereich Tiefental und Schwarzenbach (70 km/h), auf der B16 bei Roßhaupten (70 km/h), in Seeg auf der OAL 1 (100 km/h) sowie in Schwangau. Dort will die Polizei auf der B17 im Bereich Colomanskirche (70 km/h) sowie bei der Raiffeisenbank (50 km/h) blitzen.

Dass es gute Gründe für den „Blitzmarathon“ gibt, zeigt in Blick in die Verkehrsunfallstatistik 2022 für den Königswinkel. Hauptursache bei Unfällen mit verletzten Personen war demnach in 107 Fällen überhöhte Geschwindigkeit. Dicht dahinter folgen Abstandsverstößen. Viele Unfälle könnten demnach verhindert werden, wenn die Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsabstand einhalten würden, so das Fazit von Rico Heidbüchel von der Füssener Polizei.

„Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betont Innenminister Joachim Herrmann (CSU) im Vorfeld der Aktion . „Denn Rasen kann töten!“ Zu hohe und nicht angepasste Geschwindigkeit sei im vergangenen Jahr die Ursache für mehr als ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Bayern gewesen. Die Zahl der dabei Getöteten stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um knapp 35 Prozent auf 147. „Es geht nicht darum, möglichst viele Bußgeldbescheide zu verschicken. Alle Messstellen sind ab sofort unter www.innenministerium.bayern.de abrufbar“, so Herrmann weiter.