»Ceratizit« übernimmt »Stadler«

Gabriele Stadler (links) mit Ceratizit-Vorstandsmitglied Melissa Albeck. © Ceratizit

Breitenwang – Die „Ceratizit S.A.” hat nach eigenen Angaben zum 1. März die verbleibenden 50 Prozent der Anteile an „Stadler Metalle” übernommen.

Damit ist Ceratizit alleiniger Besitzer des auf den Handel mit sekundären Rohstoffen und ihre Aufbereitung spezialisierten Unternehmens.



Für die zur österreichischen „Plansee Group” gehörende „Ceratizit” ist „Stadler Metalle” bereits heute wichtigster Lieferant von Sekundärrohstoffen für die Herstellung von Wolfram- und Wolframkarbidpulvern.



Für die Ceratizit-Gruppe war die Beteiligung an „Stadler” Anfang 2019 ein wichtiger Schritt, wie Vorstandssprecher Andreas Lackner erklärt: „,Stadler Metalle‘ ist in den vergangenen drei Jahren zu einem wichtigen Baustein unserer Rohstoff-Lieferkette geworden und hat uns geholfen, unabhängig von Rohstoffen aus China und Krisenregionen zu werden.“

Den technisch nach wie vor notwendigen Anteil primärer Rohstoffe deckt die Gruppe mittlerweile ausschließlich aus zertifizierten westlichen Minen, wie sie erklärt. Die Rohstoffe stammen Unternehmensangaben zu Folge zu 83 Prozent aus Recycling. Der Einsatz von Sekundärrohstoffen aus dem Recycling hilft aber nicht nur dabei die Lieferkette zu sichern, sondern ist auch nachhaltig. „Das Recycling von altem Hartmetall benötigt 75 Prozent weniger Energie als die Aufbereitung von Erz. Zudem werden die Auswirkungen intensiven Bergbaus auf die Natur vermieden“, führt Andreas Lackner weiter aus.



Ende Februar gab es darüber hinaus einen Wechsel in der Führung von „Stadler”. Die derzeitige Geschäftsführerin und Gründerin von „Stadler Metalle”, Gabriele Stadler, ging am 28. Februar gemeinsam mit ihrem Mann, Hubert Stadler, offiziell in den Ruhestand.



Wenger übernimmt

„Wir möchten uns bei Frau Stadler und Herrn Stadler herzlich bedanken. Sie haben das Unternehmen über die Jahre sehr erfolgreich geführt und entwickelt und dabei geholfen, eine reibungslose Integration in die Ceratizit-Gruppe zu ermöglichen“, so Vorstandsmitglied Melissa Albeck. Die Leitung von „Stadler” übernahm zum 1. März Thomas Wenger. Er ist seit 2010 im Einkauf und Vertrieb von „Stadler Metalle” tätig und hat zuvor zehn Jahre im strategischen Einkauf bei zwei Unternehmen aus der Wolframbranche gearbeitet. Über die finanziellen Einzelheiten der Transaktion haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.