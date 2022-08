Neue Burgherren auf Ehrenberg

Bürgermeister Salchner übernimmt nach Neuwahlen die Obmannschaft beim Burgenverein

Von Hans Nikolussi schließen

Reutte – Der Verein hinter der Erfolgsgeschichte der Burgenwelt Ehrenberg hat eine neue Führung. Den Vorsitz hat Bürgermeister Günter Salchner übernommen.

Der scheidende Obmann Dietmar Koler wurde zum Ehrenobmann ernannt. Die neue Vereinsführung setzt sich aus vier Mitgliedern aus der Gemeinde, drei aus dem Tourismus und einem aus dem Museumsverein zusammen.



Die Geschäftsführung obliegt weiterhin dem uneingeschränkten „Burgherrn zu Ehrenberg“, Architekt Armin Walch, treibende Kraft auf und um die Aktivitäten am und im historischen Ensemble oberhalb des Talkessels. Und genau diese Aktivitäten folgen kontinuierlich einem „Masterplan“ und machen durch Restaurierung und Inszenierung die alten Mauern zu einem Erlebnis für Heimische wie Gäste. Die ständig steigenden Besucherzahlen beweisen das.



Den ab und an auftauchenden Vorwurf, Ehrenberg würde durch die Inszenierungen zu einem Disneyland verkommen, wollen die Verantwortlichen nicht gelten lassen. Das „historische Erbe“ und die Interessen des Denkmalschutzes seien bei allen Entwicklungen von besonderer Bedeutung. Walch verweist in diesem Zusammenhang auf den „Masterplan“, der hinter allen Aktivitäten steht.

In diesem sind die verschiedenen Ausbaupläne enthalten, etwa die „highline179“, die beiden Schrägaufzüge, das Hornwerk, die Klause und zahlreiche weitere Maßnahmen, die in einem Gesamtkonzept ineinander greifen. „Der Erhalt des kulturellen Erbes von Ehrenberg hat Priorität!“ Walch ergänzt aber, dass alle Maßnahmen letztlich daran hängen, dass ausreichend viele Besucher kommen. Der Verein achte darauf, die Festungsanlage für die Nachwelt zu erhalten, gleichzeitig müsse man aber auch wirtschaftliche Belange mitdenken.



Aus ruinösen Mauern entstand so eine touristische Hochburg mit einem guten Ruf weiter über die Grenzen hinaus. Mitte der Neunzigerjahre, als noch herab fallende Trümmer die wenigen Wanderer bedrohten, bedurfte es einer Initialzündung, um aus dem „Stuanerhaufn“ – wie das Areal vielfach genannt wurde – etwas zu machen. Der Reuttener Architekt Armin Walch hatte – auch gegen viele Widerstände – Visionen und machte aus Visionen Wirklichkeit.



Der Startschuss fiel 1996, als man begann, die Talsperre „Klause“, 1317 erstmals urkundlich erwähnt, zu sanieren. Heute floriert dort der Ehrenbergkeller, in der Bretterkapelle finden Tagungen und Hochzeiten statt und das Museum „Dem Ritter auf der Spur“ erfreut sich großen Zuspruchs.



Besuchermagnet

Später im passenden Stil mit Natursteinen erbaut, entstand das Besucherzentrum mit der Ausstellung „Der letzte Wilde“, mit der sich Burgenwelten und Naturparkregion die Hand geben. Dann gingen die Verantwortlichen daran, den dahinvegetierenden Osttraktes in eine Veranstaltungsarena „umzufunktionieren“. Ein alter Salzstadel aus Lermoos, 1679 errichtet, fand schließlich den Weg ins Burgenareal und steht nun in historischem Ambiente der dortigen Gastronomie zu Verfügung.



Licht bleibt aus

Am Schlosskopf, von dem vom Tal aus vor lauter Bäumen nichts mehr zu sehen war, entstand die barocke Schaufestung, die den Talkessel dominiert. Mit der „highline179“ wurde ein weiterer Besuchsmagnet geschaffen. Das ruinöse und einsturzgefährdete Hornwerk im Schlossanger wurde saniert, dort gibt es mittlerweile eine frei zugängliche Ausstellung zum Thema „Wehrtechnik im Wandel der Zeit“. Mit der verkehrstechnischen sicheren Zufahrt zur Burgenwelt wird man sich noch zu beschäftigen haben. Mit einem Schrägaufzug sind Hornwerk, Ruine und Highline erreichbar, ein zweiter auf den Schlosskopf steht vor der Eröffnung.



Auch ein „Flying Fox“, schon genehmigt, soll vom Hornwerk Richtung Bogenschießplatz laufen. Trotz der angespannten Energiesituation will man auf den Lumagica-Lichterpark nicht verzichten (der Kreisbote berichtete).

Sparsame LED’s, ein begrenzte kurze Zeit am Abend und bestehenden Verträge seien der Grund dafür. „Für die Burgenwelt Ehrenberg stellt das Format Lumagica-Lichterpark einen weiteren Meilenstein in der kulturtouristischen Entwicklung dar. Als Geschäftsführer war es meine Intention, in der besucherschwachen Zeit einen Publikumsmagneten zu schaffen, wodurch die Wirtschaftlichkeit der Burgenwelt steigt und uns dabei hilft, die Mitarbeiter in der Burgenwelt ganzjährig zu beschäftigen“, erklärt Walch. Die Beleuchtungen in der Nacht von Hohem-Schloss und Burg gehören allerdings der Vergangenheit an.

Von oberster, zuständiger Stelle wurde die Kulturbaustelle auf Ehrenberg kürzlich besucht. Die Bewertung der bislang vorgenommenen Sanierungsmaßnahmen fiel sehr positiv aus.