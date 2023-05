Besuch beim Biber am Faulensee

BUND lädt am Sonntag zur Biberwanderung im Königswinkel

Am Sonntag, 21. Mai, veranstaltet der BUND Naturschutz Füssen eine Biberwanderung am Faulensee in Rieden a.F. Das erwartet die Teilnehmer.

Füssen/Landkreis – Die Ortsgruppe des BUND Naturschutz in Füssen besuchte den Biber am Weißensee. Viele Interessierte, darunter Familien mit Kindern, machten sich zusammen mit dem örtlichen Biberbeauftragten Hans Reitbauer und Angelika Flierl, der stellvertretenden BN-Ortsgruppenvorsitzenden, auf den Weg zum Biberbau und informierten sich über das Leben der Tiere in unserer Region.

Pünktlich zum Auftakt begann der Regen, aber die Teilnehmenden der Biberwanderung der Ortsgruppe Füssen im Bund Naturschutz ließen sich davon nicht abschrecken. Über 40 Personen machten sich auf den Weg. Begeistert streichelten die Kinder den ausgestopften Biber, den Reitbauer mitgebracht hatte. An der Biberburg selbst konnte der Biberexperte die Lebensweise der Tiere erläutern und Fragen beantworten.



Er lobte auch die Passanten, die mit ihren angeleinten Hunden vorbeikamen, und wies darauf hin, wie wichtig es ist, gerade an dieser Stelle Hunde nicht frei laufen zu lassen. Mit dieser Aktion möchte die BN-Ortsgruppe Füssen über Biber aufklären, „denn was man kennt und ins Herz schließt, das schützt man auch“, betonte die Ortsgruppenvorsitzende Ilona Deckwerth.



Die nächste Wanderung findet am kommenden Sonntag, 21. Mai, zum Faulensee in Rieden am Forggensee statt. Treffpunkt ist um 13.45 Uhr vor dem Kiosk am Freibad Faulensee.