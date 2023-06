Bundesmusikfest in Reutte: Zurück zu den Wurzeln

Aufmarsch der Musikkapellen: Reutte richtet zum zweiten Mal in Folge das Bundesmusikfest aus. © Nikolussi

Am Wochenende 15. und 16. Juli feiert Reutte zunächst das Marktfest, dann das Bundesmusikfest. Dabei setzt man auf Regionalität und Freiluft.

Reutte – Marktfest und Bundesmusikfest, zwei der wichtigsten Events im Reigen der Festivitäten im Außerfern, werden im Juli am gleichen Wochenende stattfinden. Das haben die Marktgemeinde, der Verein „Reutte gestalten“ und der Außerferner Musikbund beschlossen. Neudeutsch „back to the roots“ – zurück zu den Wurzeln, ist das Motto, das zur Zusammenlegung geführt hat.



Weg von der Gigantomanie mit Riesenzelten und Jahrmarktsaktivitäten, hin zur regionalen Veranstaltung mit heimischen Musikgruppen. Die Regionalität von Musikern und Musik steht im Vordergrund. Und – es wird auf der ganzen Linie eine Freiluftveranstaltung werden. Ist das Marktfest seit Beginn unter freiem Himmel in Szene gegangen, so folgt dem Beispiel nun auch der Musikbund.

Am Samstag also Marktfest in der Begegnungszone, am Sonntag dann der Aufmarsch der Musikkapellen zum Wertungsspiel mit dem Richtern vor der Feuerwehrhalle im Zentrum von Reutte. Es soll ein „Festival der Klänge“ werden. Am 15. und 16. Juli dürfte der Markt daher wieder aus allen Nähten platzen und vielfach zur Bühne werden. Zur Bühne für heimische Gruppen, zur Bühne für heimische Musiker.

Zum zweiten Mal in Folge Ausrichter

Dass Reutte, nun in Ermangelung eines Kandidaten zum zweiten Mal in Folge als Ausrichter des Bundesmusikfestes, einen Schritt zurück macht, begründet man mit der Unmöglichkeit den Riesenaufwand vom vergangenen Jahr erneut zu betreiben. Anderen Kapellen im Bezirk würde es ohnehin in Zukunft nicht möglich sein, Musikfeste mit Riesenzelt und großen Programmen zu organisieren, wird von Seiten des Musikbundes befürchtet. Man will also überall kleinere Brötchen backen.

Während das Marktfest am Samstag in bekannter Weise über die Bühne gehen wird, gibt es am Sonntag beim Bundesmusikfest einige Änderungen. Man startet den Tag mit der Festmesse und einem Festakt im Park. Am Nachmittag findet der Festumzug durch Reutte statt. Danach trifft man sich im Untermarkt, im Bereich des Pavillons, das Parkgelände wird mit einbezogen, der Pavillon wird zum Anziehungspunkt. Mit genügend Bestuhlung im Park und bei den Stationen im Untermarkt will man dem erwartenden Andrang Herr werden.



Das Bundesmusikfest, weit über die Grenzen bekannt, wird zum Experiment. Man ist erstmals voll dem Wetter ausgeliefert und ist sich bewusst dass man damit ein großes Risiko eingeht. Anderseits schielt man auf das Marktfest, das seit den Anfängen mit diesem Risiko leben muss und kann. (niko)