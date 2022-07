Bundesverdienstkreuzträger Prof. Dr. Dr. Oduncu trägt sich ins Goldene Buch der Stadt Füssen ein

Umgeben von Familie, Verwandtschaft, Freunden und Begleitern seines Lebens in Füssen: Professor Dr. Dr. Fuat Oduncu (vorne Mitte) mit seiner Mutter Zahre (links neben ihm). © ed

Füssen – „Ich bin ein Füssener“ – mit diesen Worten bedankte sich Prof. Dr. Dr. Fuat Oduncu für den festlichen Empfang, zu dem die Stadt Füssen am vergangenen Freitagabend für den international bekannten Mediziner im Colloquium von St. Mang eingeladen hatte. Höhepunkt war der Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Füssen.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von dem Streichmusik-Trio „rent a trio“.

„Mir fehlen ein bisschen die Worte, wenn ich in die Runde schaue und ich außer meiner Verwandtschaft viele Personen, wie einige meiner Lehrer sowie langjährige Freunde sehe“, sagte Oduncu in seiner Dankesrede. Er erinnerte sich an seine Kindheit in Füssen und an die ihm von seinen Eltern vermittelten Grundsätze im Leben wie Stärke, Vertrauen und Respekt.



Prof. Dr. Dr. Fuat Oduncu mit dem Goldenen Buch der Stadt Füssen. © ed

Als „stärkste Frau der Welt“ bezeichnete er in seinem Rückblick seine Mutter Zahre – „ohne sie würde ich heute nicht hier stehen“. Auch hatte sie ihm auf seinem Lebensweg aufgetragen, nie weg zu sehen, sondern hinzuschauen, wenn Unrecht geschieht und die Not des Handelns erforderlich ist.



Abitur in Füssen

Fuat Oduncu wurde 1970 in der Südosttürkei geboren und kam 1974 mit seiner Familie nach Füssen. 1989 machte er das Abitur am Gymnasium Füssen und studierte anschließend Medizin an der LMU München. Seine Promotion zum Dr. med. erhielt er 1997 – parallel absolvierte Oduncu ein Philosophiestudium, das er als Dr. phil. abschloss.

Lang ist die Liste seiner medizinischen Laufbahn, die hier zu erwähnen den Rahmen sprengen würde. Nur soviel noch: 2013 wurde er zum Professor an der LMU München ernannt und seit Herbst 2021 ist er aufgrund seines mannigfaltigen ärztlichen und sozialen Engagements Träger des Bundesverdienstkreuzes (der Kreisbote berichtete).

Wegweisende Arbeit

Zu Beginn des Festaktes hatte Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) auf die in vielerlei Hinsicht besondere Würdigung eines besonders ehrenwerten Menschen hingewiesen. Auch er erwähnte die vielen Auszeichnungen national und international, die mehr als beeindruckend sind für einen Mediziner, der seinen Beruf mit Leidenschaft ausübt.

Viel Anerkennung in der Fachwelt habe er für über 200 wissenschaftliche Publikationen, die seinen Namen tragen, bekommen, wobei seine Arbeiten in der Palliativmedizin, der Medizinethik und der Krebsforschung wegweisend sind.

Hinzu kommt noch: „Seit 2018 ist er auch noch im Kader der deutschen Ärzte-Fußballnationalmannschaft – Professor Dr. Dr. Oduncu ist im wahrsten Sinne ein Überflieger“, so Eichstetter, der weiter sagte: „Ich denke, ich spreche im Namen aller Füssenerinnen und Füssener, wenn ich sage, dass wir stolz sind, dass Sie hier am Füssener Gymnasium den Grundstein für ihre außerordentlich steile Karriere gelegt haben“.

