Patenschaft wird besiegelt

Bürgermeister Maximilian Eichstetter und Oberstleutnant Martin Paulus beim Unterzeichnen der Urkunden. © Sebastian Rudolph

Die Stadt Füssen und das Gebirgsversorgungsbataillon 8 blicken auf eine 66-jähirge gemeinsame Geschichte zurück. Nun wurde offiziell eine Patenschaft im Kaisersaal des Füssener Rathauses begründet.

Füssen – Neben den Abordnungen der Stadt und der Bundeswehr nahmen auch Pfarrer Peter Neubert und eine Abordnung der Polizei Füssen mit Polizeioberrat Edmund Martin an dem Festakt teil. Musikalisch wurde der Nachmittag von einem Bläserquintett des Gebirgsmusikkorps aus Garmisch-Partenkirchen umrahmt.

Füssen blickt auf eine lange Geschichte als Garnisonsstadt zurück. Bereits 1936 wurde die Kaserne in der Stadt errichtet. Ebenso hat das Gebirgsversorgungsbataillon eine lange Historie vorzuweisen. Mit der Aufstellung im Jahr 1956, damals noch als Feldzeugausbildungsbataillon, ist es einer der ältesten noch bestehenden Verbände der Bundeswehr.



Der Kaisersaal im Füssener Rathaus bot eine würdevolle Kulisse für die Patenschaftszeremonie. „Dass es so lange gedauert hat, bis eine Patenschaft besiegelt wurde, ist uns ehrlich gesagt ein Rätsel“, stellte Maximilian Eichstetter, Bürgermeister der Stadt Füssen fest. „Die Stadt Füssen ist glücklich und stolz, die Allgäu-Kaserne zu haben. Die dort stationierten Soldatinnen und Soldaten gehören fest zum Stadtbild.“



Etwa 450 Soldaten des Gebirgsversorgungsbataillon 8 leisten in Füssen Ihren Dienst. Weiterhin gehören dem Bataillon die beiden ausgelagerten Kompanien in Mittenwald und Bad Reichenhall an.



Überfälliger Schritt

Seit April dieses Jahres ist Oberstleutnant Martin Paulus der Kommandeur der insgesamt über 700 Soldaten. Auch er sieht in der Patenschaft einen längst überfälligen Schritt: „Endlich wird ein formeller und würdiger Rahmen für etwas geschaffen, das im alltäglichen Leben der Füssener und der Soldaten schon längst zum Tragen kommt.“

Auch er sieht wie der Bürgermeister die Bundeswehr in der Region bereits fest verwurzelt. „Wir alle sind Teil einer Gesellschaft und arbeiten täglich daran, dass diese Gesellschaft funktioniert und aufrechterhalten wird, auch wenn Soldaten und Zivilisten das auf unterschiedliche Weise tun“, sagte Eichstetter.



Er machte deutlich: „Die Bundeswehr gehört zu Füssen.“ Dem stimmte auch Paulus zu: „Füssen ist für viele meiner Soldatinnen und Soldaten nicht nur Dienstort, sondern im Laufe der Zeit auch Ihre Heimat geworden.“



Durch die Patenschaft sollen Füssen und das Gebirgsversorgungsbataillon noch enger zusammenwachsen. Sie sei ein sichtbares Zeichen gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung. Eichstetter und Paulus betonen beide, dass dies kein Lippenbekenntnis sei, sondern mit Leben gefüllt werde.



Dieses Versprechen wurde durch die Unterschriften auf den Patenschaftsurkunden nun besiegelt.