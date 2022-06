Bundesweite Studie: Klinik Füssen zählt zu Deutschlands besten Krankenhäusern

Teilen

Laut der Studie gehört die Klinik Füssen heuer zu Deutschlands besten Krankenhäusern von 50 bis unter 150 Betten. © Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren

Landkreis – Die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren zählen zu „Deutschlands besten Krankenhäusern“. Gleich fünf Mal hat es das Kommunalunternehmen in die Rankings des F.A.Z.-Instituts, einem Unternehmen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, geschafft. Das gibt das Kommunalunternehmen jetzt selbst bekannt.

Bereits das dritte Jahr in Folge hat es demnach das Klinikum Kaufbeuren in die Liste „Deutschlands beste Krankenhäuser“ von 300 bis unter 500 Betten geschafft. Auch die Klinik Füssen zählt laut der bundesweiten Studie dieses Jahr zu Deutschlands besten Krankenhäusern von 50 bis unter 150 Betten.



Darüber hinaus wurden die beiden Abteilungen für Anästhesie und Intensivmedizin in der Klinik St. Josef Buchloe sowie in der Klinik Füssen gesondert ausgezeichnet. Die Kaufbeurer Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin schaffte es zudem bereits zum zweiten Mal in Folge in die Bestenliste der Abteilungen für Palliativmedizin.

Die Studie nahm das F.A.Z.-Institut in Kooperation mit dem IMWF Institut vor. Die Studie zieht bundesweit Daten von über 2200 Krankenhäusern und deren Fachabteilungen heran. Dabei werden sowohl sachliche Kriterien, wie die Qualitätsberichte der Krankenhäuser, als auch emotionale Erfahrungen, wie abgegebene Patientenmeinungen, in Bewertungsportalen zusammengeführt und ausgewertet.



Stolz auf Ergebnis

Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für ein Krankenhaus spielt ebenso der persönliche Rat vom Haus- bzw. Facharzt oder aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Zusätzlich werden weitere Informationen auf den Klinikwebsites oder in Bewertungsportalen recherchiert.„Dieses Ergebnis erfüllt uns mit Stolz“, betont der Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, Andreas Kutschker. „Diese Anerkennung ist das Resultat des unermüdlichen Einsatzes unserer Mitarbeitenden – gerade während der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren.“

Auch der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse (CSU), ist voll des Lobes angesichts der starken Platzierungen: „Es zeigt sich, dass wir exzellente Medizin an allen drei Standorten anbieten, die das Vertrauen der Patientinnen und Patienten erwiesenermaßen rechtfertigt.“