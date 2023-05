Füssen: Ein Event nicht nur für Sportler

Die Qualifikation für die Pumptrack-Weltmeisterschaft findet in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal in Füssen statt. Bei der Erstauflage 2019 zog die Veranstaltung zahlreiche Sportlerinnen und Sportler sowie Schaulustige an. © simontoplak.com

Es gibt Neuigkeiten zur WM-Qualifikation im Pumptrack-Fahren: Die Mitarbeiter des Jugendtreffs Füssen arbeiten mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen für die hochkarätige Veranstaltung.

Füssen - Die Mitarbeiter des Jugendtreffs Füssen (Jufo) arbeiten mit Hochdruck an den letzten Vorbereitungen für die hochkarätige Veranstaltung, die offiziell Velosolutions UCI Pump Track World Championships Germany qualifier heißt. Sie findet am Freitag und Samstag (5. und 6. Mai) im Skate- und Bikepark Füssen statt.

Programm für Jung und Alt

Neben der eigentlichen Veranstaltung, der deutschlandweiten Qualifikation zur Pumptrack-Weltmeisterschaft, sieht das Programm (vollständiges Programm, Stände und Workshops s. Infokasten) zahlreiche Stände und Höhepunkte vor. So wird die Veranstaltung nicht nur ein Fest für Sportler, sondern auch für Familien und Schaulustige. So findet etwa am Freitag um 16 Uhr der Bihler Scooter-Contest statt, um 20.30 Uhr gibt es ein Open-Air-Kino im Festzelt; am Samstag locken neben der Qualifikation an sich zahlreiche Stände und abends ein Live-Konzert der Bands Soapbox Radio und Special Broadcast.

Als Hauptsponsor konnte das Jufo das „Füssen Outlet Center“ (FOC) gewinnen, aber auch die Otto Bihler Maschinenfabrik engagiert sich großzügig im Rahmen des Bihler Scooter-Contest. Bürgermeister Maximilian Eichstetter sagt: „Ich bedanke mich beim FOC und der Firma Bihler, dass sie die Stadt finanziell bei dieser Veranstaltung unterstützen. Ohne das Sponsoring wäre es nicht möglich, diese tolle Veranstaltung in Füssen durchzuführen.“

Die Startgebühr für die Qualifikation beträgt 30 Euro, das Mindestalter 17 Jahre. Für die Weltmeisterschaft, die in Argentinien stattfinden wird, qualifizieren sich jeweils die vier besten Fahrerrinnen und Fahrer; die jeweils beiden Besten bekommen außerdem die Flugtickets von Velosolutions gestellt.

Alles Infos zum Programm gibt es unter https://skate-bikepark.de