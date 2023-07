Burgruine Ehrenberg: Neue Panoramakabine überwindet in drei Minuten fast 200 Höhenmeter

Von: Hans Nikolussi

Teilen

Ehrenberg: Dank des Zubringers auf den höchsten Punkt und des neuen Rundwegs können auch bewegungseingeschränkte Besucher nun die Burgenwelt problemlos genießen. © Hans Nikolussi

Mit einem neuen Schrägaufzug ist der höchste Punkt des Burgenparks Ehrenberg in nur drei Minuten erreichbar. Doch das ist nicht die einzige Neuerung.

Reutte – Mit der zweiten Sektion des Zubringers auf den höchsten Punkt wurde ein weiterer Schwer- und Aussichtspunkt am Burgenensemble Ehrenberg erschlossen. Die Festung Schlosskopf und der neu angelegte barrierefreie Themenweg werden ein weiteres Highlight im Reigen rund um die Ehrenberger Klause sein.

Nun ist also der höchste Punkt des Burgenparks mit einer Panoramakabine in nur drei Minuten komfortabel und barrierefrei erreichbar. Ein mit Spritzasphaltdecke befestigter Rundweg ermöglicht es bewegungseingeschränkten Menschen, Senioren und Familien mit Kinderwagen, das Innere der barocken Festungsanlage Schlosskopf zu erkunden.

Infotafeln und ein neuer taktiler Lageplan vermitteln den Besuchern Wissenswertes über die Funktion und den Bau der Festungsanlage. Das Ergebnis der Sanierungsarbeiten an der Hohen Batterie wird die am Festungsbau Interessierten zum Staunen bringen.



Bereits seit 2019 führt der Schrägaufzug „Ehrenberg Liner“ zum Hornwerk. Mit dem von der Firma ETI GmbH neu errichteten Schrägaufzug „Top Liner … up to the top“ ist jetzt auch der höchste Punkt des Burgenparks komfortabel erreichbar. Die Panoramakabine hat eine Kapazität von 50 Personen und überwindet in nur drei Minuten den Höhenunterschied von knapp 190 Metern.

Spektakulärer Panoramblick

Oben angekommen, erwartet die Besucher nicht nur ein spektakulärer Panoramablick über den Talkessel Reutte, ins Lechtal und ins Zwischentoren, sondern auch der neu angelegter Themenweg. Infotafeln und ein neuer taktiler Lageplan vermitteln den Besuchern Wissenswertes über die Funktion und den Bau der Festungsanlage. Das Team der Bauhütte Ehrenberg hat in den vergangenen Wochen eine tonnenschwere Aufgabe erfolgreich gestemmt.

An der Hohen Batterie wurden 200 Tonnen Steine bewegt und vermauert, somit kann das Ergebnis der Sicherungs-, Sanierungs- und Rekonstruktionsarbeiten an diesem Teil der Festung wohl als Kraftakt bezeichnet werden.



Außerdem wurde der Laufradkran saniert, welcher veranschaulicht, wie die Steine früher gehievt wurden. Auch für Kinder gibt es ein weiteres Highlight am Schlosskopf in Form einer neuen spannenden Schatzsuche: An 12 Stationen gilt es die kniffeligen Fragen zu beantworten. Ist am Ende das richtige Lösungswort gefunden, erhalten die kleinen Nachwuchsritter und Burgfräulein eine Belohnung.