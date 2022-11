Buron: Mit neuem Betreiber in die Wintersaison

Von: Riccarda Gschwend

Teilen

Am Buron laufen die letzten Vorbereitungen für die Wintersaison. Eine Beschneiung ist nicht vorgesehen. © Riccarda Gschwend

Der Buronlift in Wertach samt zugehörigem Kinderpark ist von der Unternehmerfamilie Hagenauer übernommen worden.

Wertach – Der Buronlift in Wertach samt zugehörigem Kinderpark ist von der Unternehmerfamilie Hagenauer übernommen worden. Damit ist die kommende Wintersaison für die Wertacher Skifahrer gesichert – vorausgesetzt die Schneeverhältnisse passen.



Für 25. Dezember ist der Start in die Wintersaison geplant. „Das hängt natürlich davon ab, ob genügend Schnee liegt“, sagt Anja Hagenauer. Eine Beschneiung ist nämlich auch künftig am Buron nicht vorgesehen, „Wir wollen höchstens wie bisher die eine Schneekanone im Einstiegsbereich laufen lassen“, erklärt Anja Hagenauer. „Aber ansonsten ist eine Beschneiung kein Thema.“



Im Jahr 2004 war der Buronlift vom Ehepaar Römer gekauft worden. Die Römers bauten zusätzlich zum Familienskilift ein Spielparadies mit vielen Attraktionen für Kinder auf. Dort gibt es neben zahlreichen Möglichkeiten zum Klettern und Springen auch eine Riesenrutsche und eine Sommer-Tubingbahn mit 300 Metern Länge. Nachdem ihr Ehemann gestorben war, betrieb Susi Römer den Buron noch einige Jahre mit ihrem Lebensgefährten weiter.

Doch nun, erzählt Anja Hagenauer, wollten die beiden in den Ruhestand gehen und es ruhiger angehen lassen. „Sie kamen auf uns zu und haben uns gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, den Buron zu übernehmen“, berichtet Hagenauer. Nach mehreren Gesprächen und auch aufgrund gegenseitiger Sympathie wurden schließlich Nägel mit Köpfen gemacht. Seit Mitte November ist die Familie Hagenauer mit ihrer Bergwelt GmbH offiziell der Betreiber des Buronparks inklusive Lift, Kinderpark und Gastronomie.

Derzeit werden noch letzte Vorbereitungen für die Wintersaison getroffen. „Wir überprüfen zurzeit die Lifte und lassen sie vom TÜV abnehmen“, sagt Anja Hagenauer. Alle drei Lifte – der lange Schlepplift, der obere Blässe-Lift und der „Happy Schleppi“ für die Kleinen sollen in Betrieb gehen.

Die anspruchsvolle Buckelpiste an der Blässe will sich Michael Hagenauer noch genauer anschauen. „Mein Bruder ist leidenschaftlicher Pistenraupenfahrer“, erzählt Anja Hagenauer. Vielleicht könne er die Piste noch etwas ausgleichen. Neu wird sein, dass am Buron auch gerodelt werden kann. „Wir werden spezielle Rodel mit einer Rückfahrsperre anbieten, mit denen man im Schlepplift nach oben fahren kann“, sagt Hagenauer. Auf einer zwei Kilometer langen, separaten Spur können die Schlittenfahrer dann getrennt von den Skifahrern den Berg hinunter sausen.



Im Kinderpark und im Buronstadl, der Gastronomie, soll sich erstmal nicht viel ändern. Der Kinderpark ist – abgesehen von der Wellenrutsche – nur im Sommer geöffnet. Das Personal, sagt Anja Hagenauer, bleibt auch weitgehend gleich. „In der Gastronomie konnten wir zwei Angestellte übernehmen und auch von der Wintermannschaft kommen einige wieder“.

Jetzt hofft die Unternehmerfamilie auf viel Schnee und regen Skibetrieb – auch im Hinblick auf die Grüntenlifte, die ebenfalls der Bergwelt GmbH gehören und die aufgrund ungeklärter Grundstücksfragen auch heuer wieder still stehen müssen.