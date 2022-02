Ca. 210 Personen protestieren in Füssen und Pfronten gegen Corona-Maßnahmen

Erneut protestierten insgesamt ca. 210 Personen am Montagabend in Füssen und Pfronten gegen die Corona-Maßnahmen. © Symbolfoto: Bildagentur PantherMedia / firn

Füssen/Pfronten - Gegen die Corona-Maßnahmen haben am Montag erneut ca. 210 Personen in Füssen und Pfronten protestiert. Beide Versammlungen waren nicht angemeldet.

Am Montagabend trafen sich laut Polizei erneut ca. 90 Personen am Rathaus in Füssen. Die Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen war nicht angemeldet und ein Versammlungsleiter gab sich nach Angaben der Polizei nicht zu erkennen.

Beim Aufzug durch die Innenstadt stellte die Polizei keine Verstöße gegen die Auflagen, welche die Beamten zuvor erteilt hatten, fest. Die Versammlung endete gegen 19 Uhr am Rathaus.

Auch in Pfronten versammelten sich am Montagabend ca. 120 Personen zum Protestmarsch auf dem Leonhardplatz. Die Polizei erließ Auflagen für die nicht angemeldete Versammlung und informierte die Teilnehmer. Anschließend zog der Aufzug durch Pfronten. Die Versammlung verlief nach Angaben der Beamten störungsfrei.

kb