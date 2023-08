Cilly Kahle verstorben: Sie hat Füssen mitgeprägt

Von: Riccarda Gschwend

„Mutter“ der Städtepartnerschaft: Cilly Kahle mit den beiden Bürgermeistern Maximilian Eichstetter und Mario Moretti bei der Jubiläumsfeier im vergangenen Jahr. © Stadt Füssen

Füssens ehemalige Kulturamtsleiterin Cilly Kahle ist am vergangenen Samstag gestorben. Sie hat über Jahrzehnte hinweg das Leben in der Lechstadt mitgeprägt.

Füssen - Cilly Kahle hat jahrzehntelang das Leben in Füssen mitgeprägt – nicht nur als Leiterin des Kulturamts, sondern auch als Stadträtin, in verschiedenen Vereinen oder als „Mutter“ der Städtepartnerschaft mit Palestrina. Nun ist sie mit 94 Jahren gestorben.

Cilly Kahle wurde am 22. November 1928 in Kirchheim geboren. In den 70er Jahren wurde sie zur Leiterin des Füssener Kulturamts befördert und prägte damit entscheidend das kulturelle Leben der Stadt. So initiierte sie beispielsweise die Kaisersaalkonzerte, die sie bis ins hohe Alter selbst noch gern besuchte und genoss. Am Leben nahm sie auch mit über 90 noch aktiv teil, auch wenn ihr zuletzt eine Erkrankung zu schaffen machte. Ihren 94. Geburtstag feierte sie im Kreis ihrer großen Familie und mit den Glückwünschen von Bürgermeister Maximilian Eichstetter.

Im Stadtrat und in Vereinen engagiert

Als Stadträtin hatte sich Cilly Kahle auch politisch engagiert: Bis 2002 gehörte sie dem Gremium an und trug so zur Entwicklung ihrer Heimatstadt bei. Nicht zuletzt war sie auch in mehreren Vereinen aktiv: So stand sie lange Zeit dem Kneippverein Füssen vor und engagierte sich im Historischen Verein Alt Füssen.



Seit 1972 organisierte Cilly Kahle auf Geheiß des damaligen Bürgermeisters außerdem die Städtepartnerschaft zwischen Füssen und dem italienischen Palestrina. Von 1972 bis 1990 führte Kahle jedes Jahr mindestens zwei Gruppen von Füssenern nach Palestrina und betreute die Gegenbesuche. Dass die Städtepartnerschaft im vergangenen Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum feiern konnte, gilt nicht zuletzt als ihr Verdienst. Kahle trug maßgeblich dazu bei, dass die Freundschaft von Füssen und Palestrina seit mittlerweile einem halben Jahrhundert besteht.



Herz am richtigen Fleck

Die Stadt Füssen wollte Cilly Kahle für ihr langjähriges und vielseitiges Engagement eigentlich noch mit dem Goldenen Ehrenzeichen auszeichnen. Doch dazu kam es nicht mehr. Bürgermeister Maximilian Eichstetter würdigt sie mit persönlichen Worten: „Cilly hatte ihr Herz an der richtigen Stelle, war eine ganz großartige Persönlichkeit und war auch für mich die letzten Jahre eine große Unterstützung. Wir danken ihr von Herzen für jeglichen Einsatz, den sie für uns und die Stadt Füssen geleistet hat.“

Der Trauergottesdienst findet am Donnerstag, 10. August , um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Mang mit anschließender Beerdigung auf dem „Alten Friedhof“ St. Sebastian in Füssen statt.

Cilly Kahle hat das Leben in Füssen jahrzehntelang mitgeprägt. © privat