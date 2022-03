Corona macht dem Schwangauer Tourismus zu schaffen

Von: Alexander Berndt

Die neue Schwangauer Tourist Information am Schlossbrauhaus soll voraussichtlich Ende Mai eröffnet werden. © Alexander Berndt

Schwangau – Die Corona-Pandemie hat Schwangau auch 2021 ganz schön zugesetzt. Das wurde vergangene Woche im Tourismusbeirat der Gemeinde deutlich.



Einen starken Rückgang hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr vor allem bei den Gästen aus dem Ausland zu verkraften, wie deren Tourismusdirektorin Sylvia Einsle in der jüngsten Sitzung des Tourismusbeirats am vergangenen Mittwochnachmittag bedrichtete.

Die Zahl der ausländischen Touristen unter den Urlaubern in Schwangau im Jahr 2021 habe rund 15.300 betragen, was etwa zehn Prozent der Gesamtzahl der letztjährigen Besucher des Dorfes der Königsschlösser ausgemacht habe. Diese lag unterm Strich bei etwa 152.000. Dies wiederum waren bereits ebenfalls deutlich weniger als die knapp 170.000 im ersten Coronajahr 2020. Ganz zu schweigen von den beinahe 250.000 Gästen im Jahr 2019, das laut Einsle „ein Rekordergebnis“ im Vergleich der vergangenen zwölf Jahre dargestellt hatte.

Während der Anteil der ausländischen Gäste damit laut Einsle „sehr klein“ geworden ist, sei im vergangenen Jahr dagegen in puncto der Aufenthaltsdauer der Touristen eine Steigerung zu beobachten gewesen – von durchschnittlich 4,1 auf nunmehr 4,4 Nächte.



Mehr Qualität

Die Aufenthaltsdauer der Besucher soll denn auch weiter erhöht werden, nannte Einsle eines von mehreren Zielen, die man mit der anhand eines speziellen Wertekompasses konzipierten Tourismus-Ausrichtung in Zukunft in Schwangau erreichen möchte. Zu diesen Zielen zählen dabei vor allem auch die allgemeine Qualitätssteigerung der im Ort angebotenen Dienste und Produkte, die Stammkundengewinnung, eine stärkere Profilierung Schwangaus als Kurort sowie die vermehrte Ausrichtung auf touristische Nachhaltigkeit.



Ihren Teil dazu beitragen, die Wertschöpfung am Ort schon heuer zu erhöhen, sollen dabei nicht zuletzt zahlreiche Veranstaltungen wie etwa Wanderungen, Rad- und Klettersteigtouren, Yogakurse, Brauerei-, Brennerei-, Kräuter- und Naturführungen, Lichtbildervorträge sowie verschiedene musikalische Darbietungen, die die Tourismusdirektorin für die nächsten Monate als „ein buntes Programm“ avisierte.



Als einen weiteren Event, der in diesem Jahr in Schwangau über die Bühne gehen soll, kündigte Tourismuschefin Einsle schließlich die Neueröffnung der Tourist Info nach deren Umzug ins Schlossbrauhaus an, der für „Ende Mai geplant“ sei.