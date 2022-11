Corona-Virus: Keine Isolationspflicht mehr im Ostallgäu

Für positiv Getestete gilt lediglich noch eine Pflicht zum tragen einer Maske. © Swen Pförtner/dpa/dpa-tmn

Das Ostallgäuer Gesundheitsamt weist positiv auf das Corona-Virus Getestete auf Maskenpflicht und Betretungs- und Tätigkeitsverbote für bestimmte Einrichtungen hin

Landkreis - An die Stelle der Isolationspflicht sind seit Mittwoch auch im Ostallgäu verpflichtende Schutzmaßnahmen für positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestete Personen sowie Verhaltensempfehlungen getreten. Positiv getestete Personen haben grundsätzlich die Pflicht zum Tragen mindestens einer medizinischen Gesichtsmaske außerhalb der eigenen Wohnung.

Die Maskenpflicht besteht allerdings nicht für Kinder bis zum sechsten Geburtstag. Allein im Raum und unter freiem Himmel darf die Maske bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Metern abgenommen werden.

Des Weiteren besteht für positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestete Personen ein Tätigkeits- und Betretungsverbote in Einrichtungen, in denen Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Corona-Verlauf betreut werden, sowie in bestimmten Massenunterkünften.

Die verpflichtenden Schutzmaßnahmen gelten ab dem Zeitpunkt der Kenntnis über den positiven Test. Sie enden frühestens nach Ablauf von fünf Tagen nach Erstnachweis des Erregers. Sie setzt zudem Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden voraus. Spätestens enden die Maßnahmen nach Ablauf von zehn Tagen – auch wenn noch Symptome vorhanden sind. Verpflichtende Schutzmaßnahmen enden auch, wenn nach positivem Schnelltest ein Nukleinsäuretest (PCR- Test) ein negatives Ergebnis aufweist.

Außerdem wird empfohlen, dass sich positiv getesteten Personen je nach Symptomatik mindestens fünf bis zehn Tage freiwillig in Selbstisolation begeben und ihrer beruflichen Tätigkeit, soweit möglich, von der eigenen Wohnung aus nachgehen. Unnötige Kontakte zu anderen Personen sollten während dieses Zeitraums vermieden und auf den Besuch öffentlicher Veranstaltungen sowie der Gastronomie verzichtet werden.

Eine Kontaktaufnahme seitens des Gesundheitsamtes erfolgt nicht mehr. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.landkreis-ostallgaeu.de/corona.