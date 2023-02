Wer folgt auf Schorer? Ostallgäuer CSU stellt die Weichen

Die Kandidaten: Simon Haslach (v.l., Listenkandidat Landtag), Andreas Kaufmann (Direktkandidat Landtag), Karina Fischer (Direktkandidatin Landtag), Landrätin Maria Rita Zinnecker (Direktkandidatin Bezirkstag) und Maximilian Eichstetter (Listenkandidat Bezirkstag) mit Angelika Schorer, MdL (CSU-Kreisvorsitzende Ostallgäu). © CSU Ostallgäu

Wer tritt die Nachfolge der Ostallgäuer Landtagsabgeordneten Angelika Schorer an? Um diese Frage drehte sich jetzt die Jahreshauptversammlung der CSU Ostallgäu.

Landkreis - In der CSU-Kreisvorstandssitzung in Marktoberdorf standen die Vorbereitungen auf die Landtags- und Bezirkstagswahlen am 8. Oktober im Mittelpunkt. Für die Nachfolge der Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Angelika Schorer bewerben sich Karina Fischer und Andreas Kaufmann.

Zu Beginn der Vorstandssitzung berichtete Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Schorer über die Rückmeldungen aus den CSU-Ortsverbänden und Arbeitsgemeinschaften bezüglich der Kandidatinnen und Kandidaten, wie es in einer Mitteilung heißt. Um ihre Nachfolge als Direktkandidatin bzw. -kandidat bewerben sich demnach Karina Fischer, Kreisbäuerin und Bürgermeisterin der Gemeinde Eggenthal, und Andreas Kaufmann, Metzgermeister und Mitglied des Gemeinderates Roßhaupten.

Schorer freut sich, dass sich mit den beiden Mitgliedern des Kreistages Ostallgäu zwei aktive Kommunalpolitiker zur Wahl stellen. Die Nominierungsversammlung findet am 9. März in Obergünzburg statt. Als Listenkandidat für die Landtagswahl wurde von der Kreisvorstandschaft Simon Haslach aus Nesselwang von der Jungen Union berufen. Für die Bezirktagswahl stellt sich Landrätin Maria Rita Zinnecker als Direktkandidatin zur Verfügung. Füssens Bürgermeister Max Eichstetter tritt als Listenkandidat bei der Bezirkstagswahl an.



Große Geschlossenheit

Die große Geschlossenheit der Ostallgäuer CSU wurde durch die einstimmigen Beschlüsse unterstrichen. Schorer dankte den Kandidaten, den Ortsverbänden und Arbeitsgemeinschaften für ihre engagierte Mitwirkung und der Kreisvorstandschaft. Die CSU Ostallgäu gehe mit Zuversicht und großem Engagement in das Wahljahr 2023.