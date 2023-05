Ein Nahwärmenetz für Füssen-West?

Von: Matthias Matz

Im Bereich des Dreitannenbichl könnte nach den Plänen der Füssener CSU die Heizzentrale für das Nahwärmenetzt errichtet werden. © Archiv-Foto: Matz

Die CSU will den Füssener Westen mit Nahwärme versorgen. Ein entsprechendes Konzept soll die Verwaltung ausarbeiten. Kommende Woche entscheidet der Stadtrat darüber.

Füssen – Spätestens mit der Debatte um Wirtschaftsminister Robert Habecks (Grüne) „Heizungsgesetz“ ist das Thema Heizen in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Ab 2024 sollen demnach alle neu eingebauten Heizungen zu mindestens 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden.

Betroffen davon werden in Füssen unter anderem wohl die Hochhäuser in der Maria-Hilfer-Straße sein, deren Heizsysteme nach Angaben der Füssener CSU zeitnah erneuert werden müssen. Deshalb wollen die Christsozialen im Stadtrat, dass die Stadtverwaltung ein Konzept ausarbeitet, wie der Stadtteil Füssen-West künftig mit Nahwärme versorgt werden kann. Über einen entsprechenden schriftlichen Antrag soll das Stadtparlament in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 23. Mai, beraten.

Hintergrund ist, dass das Stadtparlament die Erstellung eines „Energienutzungsplans“ beschlossen hat, der mit bis zu 70 Prozent der anfallenden Kosten gefördert wird. „Aus Sicht der CSU-Fraktion müssen jetzt anstehende Sanierungen im Füssener Westen bei der Erstellung des Energienutzungsplans integriert und priorisiert werden“, heißt es dazu im Antrag der Fraktion.



Optimale Voraussetzungen

Aus Sicht der CSU-Fraktion biete sich der Füssener Westen mit seiner hohen Bevölkerungsdichte für einen Einstieg in die Nahwärmeversorgung aber nicht nur wegen des anstehenden Heizungsaustauschs in den Hochhäusern an, sondern auch wegen des geplanten Breitbrandausbaus. Hier ließen sich Synergien bei der Verlegung der Leitungen nutzen.

„Während der Bauphase des Breitbandausbaus sollte bzw. muss die Vorsehung des Nahwärmenetzes integriert oder zeitgleich umgesetzt werden!“, heißt es im Antrag an die Stadtverwaltung.



Die für das Nahwärmenetz benötigte Heizzentrale könnte nach den Vorstellungen der Christsozialen auf dem städtischen Grundstück an der Ecke Borhochstraße/Am Dreitannenbichl errichtet werden. Damit könnte das gesamte Gebiet sternenförmig erschlossen werden.



Darüber hinaus fordern Hartung und Eggensberger, dass auch die Nutzung von Geothermie als mögliche Wärmequelle geprüft werden sollte. Der Beirat für Klima, Umwelt, Natur und Energie beschäftigte sich damit bereits.