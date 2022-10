Zuwachs für den Abwasserverband Lechbruck

Der Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren bekommt Zuwachs: Seit vergangenem Mittwoch fließt das Abwasser der Gemeinde Urspring in die Kläranlage Lechbruck.

Am Mittwoch haben Sie die Pumpen geöffnet, die nun das Abwasser der Gemeinde Urspring ins Klärwerk Lechbruck pumpen und nicht mehr wie bisher nach Steingaden. Wie war dieser Moment für Sie?

Johann Theil: „Es war ein spannender Moment. Nicht nur für mich, sondern für alle am Bau des Zusammenschlusses beteiligten Menschen. Wir waren alle gespannt, ob alles so klappen wird, wie wir erwartet haben. Und wir waren alle froh, als das Wasser dann in Lechbruck ankam.”

Gab es Schwierigkeiten beim Bau?

Johann Theil: „Es war natürlich eine Risikobaustelle, denn für das Abwasser von Urspring und ab dem späten Frühjahr 2023 auch von Steingaden musste eine Rohrleitung unter dem Lech verlegt werden. Und wie fest das Sediment unter dem Lech war, das durchbohrt werden musste, das konnte erst die Erfahrung zeigen. Bereits bei der Erweiterung und Ertüchtigung der Lechbrucker Kläranlage von 2004 bis 2006 wurde ein drei Meter langer Findling im Baubereich entdeckt.”

Sie sagen, dass das Abwasser der Gemeinde Steingaden erst im späten Frühjahr 2023 nach Lechbruck gepumpt werden wird. Was wird hierfür noch benötigt?

Johann Theil: „Hierfür müssen noch Rohrleitungen verlegt werden und eine Pumpstation in Steingaden wird noch errichtet.”

Der vor vier Jahren ins Auge gefasste Endtermin Juli 2022 für die Zusammenlegung konnte also nicht eingehalten werden. Was waren die Gründe dafür?

Johann Theil: „Wie bei vielen Vorhaben machte auch uns Corona einen Strich durch manche Planungen: Handwerker wurden krank und brachte manchen Plan zum Erliegen und die Rohstoffknappheit machte uns Schwierigkeiten, wie es ja bei vielen Betrieben derzeit der Fall ist.”

Im Juli 2018 beschlossen die Gemeinde Steingaden und der Abwasserverband Lechbruck-Bernbeuren den Zusa mmenschluss der drei Gemeinden zur Abwasserentsorgung. Welche Vorteile hat dieser Zusammenschluss?

Johann Theil: „Zum einen hätte die Kläranlage der Gemeinde Steingaden umfassend saniert werden müssen. Der Zusammenschluss der drei Gemeinden führt nun zu niedrigeren Betriebskosten für alle Beteiligten. Es ist weniger Personal erforderlich und die Entsorgungspreise für den anfallenden Klärschlamm werden durch die größeren Mengen günstiger. Durch den Zusammenschluss können die Anlagenteile der Kläranlage Lechbruck besser genützt werden und insgesamt kann man sagen, dass die Entscheidung, zusammen zu bauen auch wegen der momentanen Energiepreise sehr sinnvoll war und ist. Je größer die Anlage, umso wirtschaftlicher kann sie arbeiten. Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich durch die Erweiterung und den Zusammenschluss für den Abwasserverband wie auch für die Gemeinde Steingaden wirtschaftliche Vorteile in Anbetracht der Betriebs- und Investitionskosten ergeben haben. Es ist außerdem ein großer wasserwirtschaftlicher Nutzen gegeben. Insbesondere da die Reinigung der Abwässer der Gemeinde Steingaden in einer größeren und effizienteren Kläranlage und die Einleitung der gereinigten Abwässer in einen leistungsfähigeren Vorfluter erfolgen werden.”



Welchen Namen wird der Abwasserverband denn haben, denn Lechbruck - Bernbeuren das ist ja nun Vergangenheit?

Johann Theil: „Nach einem passenden und zukunftsfähigen Namen wird noch gesucht. Und dann wird auch das Schild am Klärwerk erneuert.”

Man hört immer wieder, dass den Klärwerken in Deutschland die Chemikalien, speziell die Fällmittel fehlen, um Abwasser von Phosphaten zu reinigen. Wie sieht es hier in Lechbruck im Klärwerk aus?

Johann Theil: „Ich habe momentan einen Lieferanten dafür gefunden, aber die Chemikalien sind sehr teuer.”

