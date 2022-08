Das Festival »vielsaitig« startet am heutigen Mittwoch

Das Leonkoro Quartett eröffnet am heutigen Mittwoch das Festival „vielsaitig“ im Kaisersaal. © Nikolaj Lund

Füssen – Am heutigen Mittwoch, 31. August, beginnt das Kammermusikfestival „vielsaitig“ in der Lauten- und Geigenbaustadt Füssen. Bis Samstag, 10. September, erwarten Einheimische und Gäste Konzerte, Vorträge, Meisterkurse und der Treffpunkt Geigenbau, die heuer unter dem Motto „Horizonte“ stehen.

Mit Matthias Kirschnereit, dem diesjährigen künstlerischen Leiter, und vielen internationalen Künstlern findet das Festival „vielsaitig“ heuer zum 20. Mal statt. Entstanden aus der Idee, die Stadt am Lech als Wiege des europäischen Lauten- und Geigenbaus zu präsentieren, hat sich hier im Laufe der Zeit ein einzigartiges Festival entwickelt.



Der Treffpunkt Geigenbau, die Meisterklassen, Vorträge und die Vielfalt des Konzertprogramms, das vom Jazz über die Klassik und den Barock bis in die Gegenwart reicht, erinnern an die musikalische Geschichte. Gleichzeitig öffnen sie unter dem Motto „Horizonte“ den Blick in die Zukunft.



Fein differenzierter Klang und hohe Ensemblekultur

Am Mittwoch, 31. August, eröffnet das Leonkoro Quartett den bunten Reigen im Kaisersaal des Klosters St. Mang. Soeben gab es in Bordeaux den ersten Preis und den Publikumspreis des Internationalen Streichquartett-Wettbewerbs für die vier jungen Musiker, die sich durch einen fein differenzierten Klang und eine hohe Ensemblekultur auszeichnen. Ihnen stehen in Füssen zwei Gäste zu Seite: Durch Karin Wolf, die Bratschistin des inzwischen „pensionierten“ Verdi Quartetts, und den Cellisten Julian Steckel, der dem Festival „vielsaitig“ Füssen künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen wird. Durch sie entsteht eine Brücke zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die weit über den aktuellen „Horizont“ hinausführt.



Die Stargeigerin Lena Neudauer im Trio mit dem Cellisten Julian Steckel und Matthias Kirschnereit, die experimentierfreudige klassische Boyband der „Hanke Brothers“, die Vierergespräche des Aris Quartetts und die aufsehenerregenden Bläserdebatten des dänisch-lettischen „Carion Quintetts“ sowie der Blockflötist Maurice Steger und der Lautenist Daniele Caminiti sorgen in diesem Jahr für eine Vielsaitigkeit, in der mit dem schwedisch-kubanisch-deutschen „Tingvall Trio“ auch der „Modern Jazz“ nicht zu kurz kommt.



Schubert im Fokus

Den Abschluss markiert am Samstag, 10. September, das Württembergische Kammerorchester Heilbronn in der Christuskirche Füssen. Gemeinsam mit Lena Neudauer und Matthias Kirschnereit spielt die international bekannte Formation Musik von Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn und Felix Mendelssohn.

Beim Treffpunkt Geigenbau werden Geigenbauer aus der Region und aus der Welthauptstadt der Geige, Füssens Partnerstadt Cremona, neue Instrumente aus ihren Werkstätten zeigen. Die begleitende Vortragsreihe behandelt kulturhistorische und technische Themen des Geigenbaus.



Weitere Informationen zum Programm erhalten Interessierte online unter www.festival-vielsaitig.fuessen.de. Tickets gibt es bei der Tourist Info Füssen.

Das Programm • Mittwoch 31. August, bis Sonntag, 5. September, jeweils 11 bis 17 Uhr: Treffpunkt Geigenbau im Museum der Stadt Füssen

• Mittwoch, 31. August, um 19 Uhr: Leonkoro Quartett mit Julian Steckel und Karin Wolf im

Kaisersaal

• Donnerstag, 1. September, um 19 Uhr: „Hanke Brothers“ im Kaisersaal

• Freitag, 2. September, um 17 Uhr: Teestundenkonzert mit den Meisterkursteilnehmern in der Orangerie der Stadtbibliothek

• Freitag, 2. September, um 19 Uhr: Vortrag „Simpert Niggel – Ein Füssener Geigenbauer von internationalem Ruf“ von Thomas Riedmiller und Musikbeispiele von Cordula Weber im Museum der Stadt Füssen

• Samstag, 3. September, um 19 Uhr: Trio: Lena Neudauer, Julian Steckel und Matthias Kirschnereit spielen „Füssener Schubertiade“ im Kaisersaal

• Sonntag, 4. September, ab 13 Uhr: Vorträge zum Treffpunkt Geigenbau im Museum der Stadt

• Montag, 5. September: Um 17 Uhr Abschlusskonzerte der Meisterkurse bei M. Kirschnereit, J. Steckel sowie um 19 Uhr bei L. Neudauer (zwei verschiedene Programme) im Kaisersaal

• Dienstag, 6. September, um 16 Uhr: Der Füssener Geigenbauer Eric Chaubert führt durch die Arbeitsschritte des klassischen Geigenbaus im Museum der Stadt

• Dienstag, 6. September, um 19 Uhr: Maurice Steger (Blockflöte) und Daniele Caminiti (Theorbe, Barockgitarre, Erzlaute) gestalten „Eine musikalische Reise durch das barocke Italien“ im Kaisersaal

• Mittwoch, 7. September, um 19 Uhr: „Tingvall Trio“ (Jazz) in der Christuskirche Füssen

• Donnerstag, 8. September, um 16 Uhr: Der Füssener Lauten- und Geigenbau – Führung mit Dr. Anton Englert durch das Museum der Stadt Füssen

• Donnerstag, 8. September, um 19 Uhr: Aris Quartett im Kaisersaal

• Freitag, 9. September, um 19 Uhr: Carion Ensemble im Kaisersaal

• Samstag, 10. September, um 17 Uhr: Württembergisches Kammerorchester Heilbronn mit den Solisten Matthias Kirschnereit und Lena Neudauer in der Christuskirche Füssen