Das Füssener Gymnasium feiert seinen 75. Geburtstag

Von: Katharina Knoll

In der Aula des Gymnasiums unterhalten die Schüler die Besucher mit verschiedene musikalischen Aufführungen und Einlagen. © Katharina Knoll

Füssen – Vor mittlerweile 76 Jahren haben die ersten Schülerinnen und Schüler in Füssen Abitur gemacht. Das hat die Schule jetzt gebührend gefeiert.

Das 75. Jubiläum, das in die Corona-Zeit fiel, hat das Gymnasium nun am vergangenen Mittwoch nachgefeiert. Auf einen Festakt mit Vertretern des Kultusministeriums und des Landkreises folgte am Nachmittag ein buntes und ausgelassenes Fest mit der gesamten Schulgemeinschaft.



Das Füssener Gymnasium blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück: Dank des Engagements des damaligen Bürgermeister Dr. Adolf Moser eröffnete 1921 die erste höhere Schule in der Lechstadt ihre Türen – und sollte bis 1946 sogar die einzige höhere Schule im gesamten Ostallgäu bleiben. 25 Schüler und elf Schülerinnen drückten damals die Schulbank in der „Privatrealschule mit Latein“, die seinerzeit ein Klassenzimmer im Knabenschulhaus bezog. Bis die ersten Schüler hier ihr Abitur ablegen konnten, sollte es aber noch weitere 25 Jahre dauern.



Die Bildungseinrichtung hatte unter anderem mit Platzproblemen zu kämpfen. In den Krisenzeiten Ende der zwanziger Jahre wurde sie gar zum Politikum. Die Debatten endeten schließlich darin, dass der Stadtrat am 6. März 1933 mehrheitlich die Auflösung der Realschule beschloss – zum Missfallen der Bevölkerung. Nur Dank des „Mittelschulvereins“, der sich um die Finanzierung kümmerte, Unterstützern wie den Hanfwerken, dem Bezirk sowie den Lehrern, die auf die Hälfte ihres Lohns verzichteten, blieb die Einrichtung als Privatschule bestehen.



Elf Jahre später besuchten schließlich so viele Schüler die mittlerweile wieder staatliche Bildungseinrichtung, dass erstmals eine siebte Klasse eingerichtet wurde. Und das bedeutete: Schüler bekamen die Möglichkeit, die allgemeine Hochschulreife zu erlangen. Im Sommer 1946 war es dann endlich so weit: Füssener Jugendliche legten erstmals in der Geschichte in ihrer Heimatstadt die Reifeprüfung ab.



„Vor ca. zwei Jahren ist uns in der Schulleitung bewusst geworden, dass wir ein Jubiläum haben“, blickt Schulleiter Michael Gschnaidner im Gespräch mit dem Kreisboten zurück. Die Umstände für eine entsprechende Feier waren damals aber denkbar schlecht: Mitten in der Corona-Pandemie war das Schulhaus bis auf drei Mitglieder der Schulleitung und der Sekretärin leer.



Langes Warten

„Im Lockdown haben wir also beschlossen: wir feiern dich, Gymnasium Füssen. Wir warten auf den geeigneten Moment.“ Und der ist am Mittwoch gekommen: Bei Sonnenschein und blauem Himmel lud das Gymnasium am Nachmittag die gesamte Schulgemeinschaft zu einem Fest mit buntem Programm ein.



„Jede Klasse organisiert etwas“, erklärte Gschnaidner. Für den Rückblick in die Geschichte der Schule aus zwei unterschiedlichen Perspektiven waren die Zehntklässler und das P-Seminar verantwortlich. In ihrer Projektarbeit begriffen die Schüler die Schule als Kunstwerk, indem sie Malereien, Installationen und Skulpturen, die überall im Gebäude angebracht sind, katalogisierten und zu einer Ausstellung verknüpften.

Die Schüler der zehnten Klassen suchten dagegen historische Dokumente im Schularchiv zusammen. Herausgekommen ist eine informative Ausstellung über die Geschichte des Gymnasiums, die Schlaglichter auf tragische, aber auch lustige Momente wirft. So erfahren die Besucher beispielsweise, welche Schüler im Zweiten Weltkrieg gefallen sind. Für Erheiterung dürften dagegen die ausgestellten Verweise sorgen, die Franz und Ingeborg 1948 kassiert hatten, weil sie unerlaubt einen Tanzkurs bzw. ein Kino besucht hatten – zur Strafe mussten sie zwei Stunden in den Direktoratsarrest.



Buntes Programm

In der angrenzenden Schulaula bekamen die Besucher verschiedene Vorführungen geboten. Hier sangen die Schüler, stimmten mit ihren Instrumenten klassische Lieder an oder rockten zu „Highway to Hell“.



Selbst aktiv werden konnten die zahlreichen Gäste beim Blindenfußball, Eierlauf, Dosenwerfen, Dart, Bowling oder Entenangeln. Für den richtigen Look der kleinen Besucher sorgten die Pennäler beim Kinderschminken. Eine neue Garderobe konnten sich die Besucher einen Raum weiter im Secondhandladen zulegen. Wer eine Pause brauchte, für den standen im Schulhof Essen und Getränke bereit. Auch für süßen Nachtisch hatten die Schüler gesorgt.



„Alles, was an Geld reinkommt, kommt unserem Sozialprojekt zugute“, erklärte Schulleiter Gschnaidner. Denn seit 22 Jahren unterstützt die Füssener Bildungseinrichtung Slumschulen in Bangladesch.