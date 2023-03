Das Füssener WEZ ist weiter auf Erfolgskurs

Neue Vorstandschaft: Karl Köck (v.l.), Reinhold Sontheimer, Sebastian Baumeister, Reinhild Astl, Helmut Angl, Carolin Klughammer, Dominik Bilgeri und Karl Wechselberger). © Düsterdik

Das Walderlebniszentrum (WEZ) zwischen Füssen und Pinswang läuft gut – das wurde auf der Jahreshauptversammlung deutlich. Sorgen bereitet jedoch der Müll.

Füssen/Pinswang - Das grenzübergreifende Walderlebniszentrum (WEZ) zwischen dem Ortsteil Füssen-Ziegelwies und der Gemeinde Pinswang ist weiter auf Erfolgskurs. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung für das Jahr 2022 im Gemeindehaus Pinswang deutlich, zu der Trägerverein-Vorsitzender Reinhold Sontheimer zahlreiche Mitglieder begrüßen konnte. Das WEZ „läuft gut“, so Sontheimer.

Aus der Vorstandschaft verabschiedet wurde der Reuttener Forstinspektor Josef Walch. „Ein Mann der ersten Stunde und Motor bei der Installierung des WEZ“, wie Sontheimer feststellte. Er wird jedoch dem Verein weiter als fachlicher Beirat zur Verfügung stehen.



Deutlich wurde Geschäftsführerin Carolin Klughammer, die in ihrem Geschäftsbericht positive Zahlen verkündete. „Nach zwei Corona-Jahren konnten wir Ostern 2022 wieder pünktlich die Tore öffnen und am Ostersonntag war die Besucherfrequenz höher als an einem sonnigen Sonntag im August“, so Klughammer. Ende Juni konnte der millionste Besucher begrüßt werden.

Zum Vergleich: vor fünf Jahren war der 500.000. Besucher zu Gast. „Eine kontinuierliche Besucherentwicklung entgegen sämtlicher Prognosen, die sich nicht bewahrheitet haben – dass das Interesse am WEZ mit der Zeit abnehmen werde“, freute sich Klughammer. Als hervorragend bezeichnete sie die Präsentation des Erlebniszentrums bei der Wirtschaftsmeile in Reutte, wo die Resonanz „überragend“ war. Wie wichtig der Auftritt in den sozialen Medien ist, zeige, dass allein bei Instagram konstant 1500 Interessenten erreicht werden.



Kopfzerbrechen bereitet das Thema Müll, das immer größer werde. „Der grüne Trennstreifen vom Pinswanger Parkplatz zum Lech hin schaut gerade wie eine Müllhalde aus – von der Matratze über Kinderwindeln bis hin zum Winterreifen wurde hier schon abgelagert“, beklagte Klughammer. Wie in diesem Fall Abhilfe geschaffen werden kann, darüber sind die Verantwortlichen noch unschlüssig. Nichtsdestotrotz – das erfolgreiche Jahr der Einrichtung hat auch positive Effekte auf andere Institutionen: so überwies man dem Paulusladen in Reutte eine Spende über 2000 Euro.



Viele Vorhaben

Seinen 10. Geburtstag feiert heuer der Baumkronenweg. Allerdings nagt der Zahn der Zeit an der Konstruktion und es müssen aus diesem Grund zeitnah verschiedene Reparaturen und vorgenommen werden. Des weiteren soll auch das Foyer im WEZ modernisiert und den heutigen Ansprüchen entsprechend umgebaut werden.

Die Vision „Bienenhaus im Bergwaldpfad“ soll in den nächsten Monaten realisiert und gebaut werden. Diesbezüglich wird eine Zusammenarbeit mit dem Honigdorf Seeg angestrebt sowie ein Kooperationsvertrag mit den Bayerischen Staatsforsten. In Angriff genommen werden soll auch die Parkdatenerfassung per Kamera auf dem Pinswanger Parkplatz, da hier der Ansturm in geregelte Bahnen und Echtzeitdaten über freie Parkplätze (über die WEZ-Homepage oder „Ausflugsticker Bayern“ abgerufen werden können.



Schatzmeister Helmut Angl konnte einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen.



„Wald und Gesundheit“ war das Thema eines Vortrags von Bezirksforstinspektor Josef Walch, der verdeutlichte, wie wichtig dieser Aspekt für Menschen ist. „Der Wald ist eine wunderbare Fabrik, produziert Sauerstoff, reinigt die Luft, verbraucht Kohlendioxid und versorgt uns mit Holz“, führte er aus. Vieles gehe auf diesem Gebiet in die falsche Richtung, denn Wald sei mehr als „nur Bäume“ und verdiene einen höheren Stellenwert. „Waldatmosphäre entspannt, stärkt und schützt – ist Ruhepol und Luftkurort“, betonte Walch in seinem Vortrag.

