Das Lechbrucker »Siebenbürgerheim« feiert sein 50-jähriges Bestehen

Baron Michael von Hohenau blickt anlässlich des Festaktes auf die lange Geschichte des „Siebenbürgerheims“ zurück. © Jutta Pyka

Lechbruck – Das „Siebenbürgerheim” feierte am Samstag sein 50-jähriges Jubiläum. Vieles hat sich in der Zeit seit der Fertigstellung des Altenheims 1972 verändert.

Ein wichtiges Ziel aber ist geblieben: das Siebenbürgerheim möchte Heimat sein für die Menschen, die darin wohnen. Dieser Grundsatz wurde während des Festes immer wieder deutlich.



Eröffnet wurden die Feierlichkeiten mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrerin Claudia Henrich-Eck und Pfarrer Ulrich Schneider. Die Ansprache orientierte sich an Psalm 71. Henrich-Eck formulierte dies so: „Verlass mich nicht, wenn ich schwach werde, wenn ich Hilfe brauche, wenn meine Kräfte schwinden. Lass mich nicht allein.“

Diese Form der Hilfe und Unterstützung werde seit 50 Jahren im „Siebenbürgerheim” praktiziert, „denn die Siebenbürger Sachsen zeichnen sich aus durch ein Jahrhunderte langes und eingeprobtes Füreinander sorgen und Füreinander da sein und zusammenhalten aus.“ Sie hoffe, dass dieser „Geist der Siebenbürger Sachsen“ auch weiterhin erhalten bleibe, auch wenn die Bewohner, die aus Siebenbürgen stammen, immer weniger werden und Veränderungen wie der Neubau anstehen.



Zweiter Bürgermeister Erwin Maas stellte fest, dass dieses Jubiläum „ein Grund zur Freude ist, da das Siebenbürgerheim nicht mehr aus unserer Gemeinde wegzudenken ist.“ Er bedankte sich für die jahrelange gute Zusammenarbeit und für den Einsatz der Mitarbeiter für die Senioren. „Weit über die Grenzen von Lechbruck hinaus genießt das Siebenbürgerheim einen außerordentlich guten Ruf. Besonders der liebevolle Umgang wird oft von den Angehörigen erwähnt und hervorgehoben.“



Bereits vor 50 Jahren bei der Gründung des Hauses war es „dem damaligen Gemeinderat und dem Bürgermeister Sepp Nuscheler sehr wichtig, auch ein Belegungsrecht von zehn Prozent für die Lechbrucker Bevölkerung zu bekommen“, blickte Maas zurück. Deshalb habe sich die Gemeinde seinerzeit mit 100.000 DM am Bau beteiligt. Dieses Recht hat sich die Gemeinde nun auch für den Neubau vertraglich gesichert. Als Geschenk überreichte er einen Gutschein für eine Linde, die nach Abschluss der Bauarbeiten gepflanzt werden soll.



Lange Geschichte

Baron Michael von Hohenhau, dessen Familie das Heim vor 50 Jahren mitbegründet hat, blickte auf die lange Geschichte der Einrichtung zurück. Sein Großvater Siegfried von Hohenhau hatte Anfang der 70-er Jahre zusammen mit Freunden aus Siebenbürgen den Verein „Siebenbürgerheim Lechbruck“ ins Leben gerufen. „Gründe waren der starke Zuzug von Siebenbürgern nach Lechbruck, weil zwei Personen aus Rumänien, Siegfried von Hohenhau und Herr Schmutzler, hier Textilfabriken gegründet hatten und viele deutschstämmige Flüchtlinge aus Siebenbürgen kamen, um hier zu arbeiten.“

Ziel sei es gewesen, den Siebenbürger Sachsen eine Heimat auch im Alter zu bieten und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Kultur und Traditionen weiter zu pflegen. Inzwischen ist der Anteil der Siebenbürger Bewohner aber deutlich zurückgegangen, wie von Hohenhau ausführte: „Die Zusammensetzung der Bewohner hat sich auch sehr verändert. Am Anfang waren es sehr rüstige Menschen, die über viele Jahre teilweise in dem Haus gewohnt haben, es sind aber zunehmend immer mehr pflegebedürftige Bewohner gekommen.“ Dies bedeutete eine Veränderung der Aufgaben und Ansprüche an das Personal.



Doch auch die sich wandelnden bürokratischen Anforderungen, etwa in Bezug auf Brandschutz, Zimmergrößen oder Bädern, machten viele Um- und Ausbauten nötig. Von Hohenhau hob hervor: „Das Ganze wurde immer ohne staatliche Zuwendungen gemacht.“ Allerdings machten bürokratische Bestimmungen die Personalsituation zunehmend schwieriger. Schließlich fusionierte der Verein „Siebenbürgerheim Lechbruck mit der „Arche Noris“ gGmbH.



Nun stehen wiederum große Veränderungen durch die Baumaßnahmen an, machte der Baron deutlich: ein neues Pflegezentrum mit 81 Bewohnerplätzen soll entstehen. An der Stelle des jetzigen Baus, der abgerissen wird, entsteht eine Seniorenwohnanlage mit rund 30 Wohnungen für „Betreutes Wohnen“ und Mitarbeiterappartements. Baron von Hohenhau wünschte „dem neuen Haus unter alten Geist der Siebenbürger einen guten Erfolg für die Zukunft.“



Viele Aufgaben

Eberhard Engeroff, Geschäftsführer der „Arche Noris“, berichtet von seinem ersten Besuch vor 37 Jahren im „Siebenbürgerheim“ als Vertreter des Diakonischen Werks Bayer. Er habe damals sofort gespürt, dass das Haus von der Kultur und der Atmosphäre her anders war als andere Pflegeheime, die er besucht hat. „Begegnet sind mir ältere, elegante Damen mit Schmuck und in der Garderobe und Kleider der Siebenbürger.“ Er verwies darauf, dass es damals nur 20 Prozent pflegebedürftige Menschen gab, aber 80 Prozent noch ohne fremde Hilfe zurechtkamen. Mittlerweile seien nahezu 100 Prozent der Bewohner pflegebedürftig, was zu Herausforderungen führe.



Sein Bestreben und das der „Arche Noris“ mit Blick auf das „Siebenbürgerheim“ sei es, „ein modernes Altenhilfezentrum in Lechbruck“ zu errichten. Dabei gehe es auch darum, dass „Herz und Seele eingebracht werden in die tägliche Arbeit.“ Die Pflicht der Leitung im Haus sehe er daher darin, dass es den Mitarbeitern gut gehe. „Wenn es den Mitarbeitern nicht gut geht, wird es auch den Bewohnern nicht gut gehen“, betonte Engeroff.



Die musikalische Gestaltung nach dem Mittagessen übernahm die „Siebenbürger Blasmusik“ aus München. Am Nachmittag gab es Gelegenheit zu vielen Gesprächen mit Angehörigen und Bewohnern. Deutlich dabei wurde, wie zufrieden die Angehörigen und auch die Bewohner mit der Einrichtung sind.



Bei Kaffee und Kuchen konnten die Gäste eine Aufführung der Bewohnerinnen Ruth Schulze, Magda Mühsam, Kreszenz Straub, Brigitte Taken, Johanna Küfner, Ruth Fuest, Hildegard Häringer bewundern, die unter der Leitung von Edyta Zaczek und Mira Speiser einen musikalischen Ausflug zu den „Tulpen in Amsterdam“ gemacht haben. Mühsam errechnete das Gesamtalter dieser „Reisenden“: 616 Jahre. Im Anschluss daran erfreute die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München unter der Leitung von Heidi Mößner die Besucher.

Jutta Pyka