Das Personal-Karussell bei der Wählergruppierung Füssen-Land dreht sich

Von: Alexander Berndt

Einsatz für „Füssen-Land“: (von links) Herbert Dopfer, Beate Keller, Michael Keller, Matthias Höß, Josef Bilger, Matthias Friedl und Florian Schneider. © Alexander Berndt

Matthias Friedl wurde zum neuen Vorsitzenden der Wählergruppierung Füssen-Land gewählt. Ein Hauptthema bei der Versammlung: die finanzielle Knappheit der Stadt Füssen.

Füssen – Recht kräftig hat sich vor kurzem wieder einmal das Personal-Karussell im Vorstand der Wählergruppierung Füssen-Land gedreht, wo man seit jeher in den Posten rotiert. Dementsprechend zogen die Neuwahlen im Rahmen der jüngsten Jahreshauptversammlung im „Haus Hopfensee“ einige Änderungen in der Besetzung der Führungsebene der Ende der achtziger Jahre gegründeten politischen Organisation nach sich, die sich im besonderen Maße für die Anliegen der Füssener Ortsteile Weißensee und Hopfen am See engagiert.

Zum neuen ersten Vorsitzenden wählten die ungefähr 20 anwesenden Mitglieder von Füssen-Land demzufolge Matthias Friedl, der damit Herbert Dopfer in dieser Position ablöst.

Dopfer, der dann bei der Wahl anstelle von Florian Schneider zum neuen Schriftführer ernannt wurde, wollte an diesem Abend denn auch gar nicht mehr viel sagen, „da es derzeit kaum etwas zu erzählen gibt“, wie er unterstrich. Schließlich befinde man sich „gerade in der Halbzeit der Stadtratswahlperiode“ und damit in einer „Zeit, in der es gegen null zugeht“, was gravierende politische Ereignisse angeht.



Eine ihm besonders am Herzen liegende Bitte brachte er dennoch zum Ausdruck, indem er seinen Wunsch vortrug, dass die Homepage von Füssen-Land künftig „mit mehr Leben gefüllt“ werde. Wie seine Vorstandskollegen bekam Dopfer anschließend auch ein großes Dankeschön von Seiten des neuen Vorsitzenden Friedl ausgesprochen, der diesen bescheinigte, „sauviel für den Verein getan“ zu haben.

Der zweite Bürgermeister Christian Schneider und Niko Schulte als Füssen-Land-Vertreter im Stadtrat informierten die Versammlungsteilnehmer darüber hinaus hauptsächlich über das im Kommunalparlament momentan wohl am meisten vorherrschende Thema der Haushaltskonsolidierung.



Demzufolge erklärte Schneider etwa, dass Füssen „hinten und vorne kein Geld mehr“ habe und man sich dort fast nur noch frage: „Wo können wir etwas einsparen?“ Das unterstrich Schulte, der dabei betonte, dass zurzeit „alles auf dem Prüfstand“ stehe. Die Füssener Vereine spürten dies mit am meisten. Von ihnen seien denn auch „alle von Streichungen betroffen“.