Süßes Hippiegirl trifft Rocksänger

Das Premierenpublikum ist angetan vom neuen Siegel-Musical „Ein bisschen Frieden“

Von Chris Friedrich

Mit dem Musical „Ein bisschen Frieden“ berührt das Ensemble im Festspielhaus das Premierenpublikum und sorgt trotz einiger Sentimentalität für Begeisterung.

Füssen – Leicht sentimentaler Rückblick auf das Jahr 1967: Hippiegirl Elisabeth aus Westberlin lernt bei einem Besuch in der Deutschen Demokratischen Republik den ebenfalls sehr attraktiven Rocksänger Richard kennen – und lieben. Kann man aus dieser kurzen Begegnung ein Musical machen? Ralph Siegel kann es. Und wie! Nach dem Erfolg von „Zeppelin – das Musical“ wird der Münchener Komponist auf der Bühne im Festspielhaus Neuschwanstein mit dem großen Ensemble und dem Regisseur Benjamin Sahler vom Premierenpublikum gefeiert.

Großartige Lieder

„Ein bisschen Frieden – Summer of Love“ kann nicht die höchstmögliche Punktzahl erzielen, weil sich die Handlung in Teil eins der insgesamt dreistündigen Aufführung etwas zäh entwickelt. Doch die vielen Lieder in deutscher und englischer Sprache sind großartig komponiert und berühren durch die wundervollen Stimmen. Dabei ragt neben den beiden männlichen Hauptdarstellern Jennifer Siemann als Enkelin Nina Bauer heraus. Man sieht sie gemeinsam mit ihrer Oma Elisabeth, dargestellt von der ausdrucksstarken Sonia Farke.



Das Musical ist mit seinen Szenen nicht chronologisch aufgebaut. So erleben die Festspielhausbesucher die versuchte Flucht des Musikers Richard zwölf Jahre nach dem Kennenlernen der beiden Protagonisten. Richard versucht mit einem Schlauchboot zu fliehen, der Ausgang der Flucht bleibt nach Schüssen der Grenzschützer im Dunkeln. Markus Mörl, Star der Neuen Deutschen Welle, der vor einiger Zeit als Besucher im „Zeppelin-Musical“ war, spielt den Drummer Bernd. Er will mit der neu gegründeten Band einfach nur gute Musik machen und bei der DDR-Obrigkeit mit provozierenden Texten nicht anecken. Markus Mörl spielt das richtig gut.

Wilhelm mit großem Auftritt

Tim Wilhelm, bekannter Sänger der Münchner Freiheit und als junger Graf Zeppelin im laufenden Siegel-Musical, hat große Auftritte als Richard, der sich nicht als Spitzl engagieren lässt. In England taucht er als Rick Stone auf. Dan Lucas hat die Rolle übernommen. Ein Solo am Piano genügt dem Darsteller, der tatsächlich eine DDR-Vergangenheit hat, um viel Beifall für seine tolle Stimme zu ernten.



Anders als bei der vorausgegangenen Premiere und der schnellen Absetzung des Musicals in Duisburg dürfte nun „Ein bisschen Frieden“ in Füssen erfolgreicher laufen. Die moderne Bühne bietet dafür beste Voraussetzungen. Darüber hinaus sind alle Rollen stimmig besetzt. Als Hippiegirl ist Madeleine Haipt richtig süß.



Herausragende Leistungen als Darsteller des hartnäckigen Stasi-Offiziers Krause zeigen Benjamin Heil und im zweiten Teil Alexander Kerbst (spielt im zweiten Füssener Ludwig-Musical den Dr. Gudden und ist mit „Falco“ auf Tournee), der hier nur ein paar Takte singen darf. Nicht für ihn, aber alle anderen auf der Festspielhausbühne gibt es nach Jahrzehnten ein Happy End, das wie beim Komödienstadel ausschaut.



Was das begeisterte Publikum nicht gestört hat, das vom spielfreudigen Ensemble mit einer zündenden musikalischen Zugabe beschenkt wurde. Stefanie Gröning für die Choreographie und Dr. Konstantinos Kalogeropoulos, der hier als musikalischer Leiter wieder Großes leistet, hatten sich einen Sonderbeifall verdient.