Wenn der Märchenkönig auf große Stars trifft

Von: Chris Friedrich

Teilen

Cross-Over-Shows: Musikalisch ist einiges geboten, wenn König Ludwig und Sisi auf Weltstars treffen. © Michael Böhmländer

Auf der großen Bühne im Festspielhaus Neuschwanstein ist wirklich alles möglich. Zum Beispiel, dass der Märchenkönig auf Michael Jackson und Falco trifft. Dem Publikum gefällt dieses Konzept.

Füssen – Wenn der bayerische Märchenkönig (1845-1886) am frühen Abend Michael Jackson (1958-2009) und nur 24 Stunden später den Wiener Falco (1957-1998) trifft, hat das Publikum seinen Spaß. Die Idee zu solchen Cross-Over-Shows im Festspielhaus Neuschwanstein stammt von Dr. Konstantinos Kalogeropoulos, der am weißen Flügel sitzend alle Auftritte dirigierte.



„Konsti“ gab die Einsätze und präsentierte voller Vorfreude den Kinderchor der Füssener Musical Academy, der mit „We are the world“ die Herzen von über 1000 Besuchern berührte. Inmitten der Darsteller, Tänzer, Bandmitglieder – es wurde live musiziert – und der Luftakrobatin, ließ sich der musikalische Leiter, der fürs nächste Frühjahr „Ludwig meets Queen“ ankündigte, von der längst aufgesprungenen Publikumsschar feiern.



Zum Chor verschmolzen

Bei „Amadeus, Amadeus“ von Falco mit dem einfach wieder großartigen Darsteller Alexander Kerbst als Zugabe am zweiten Abend der „Ludwig meets...“-Events sind die Profi-Akteure auf der Bühne und tausend Publikumsstimmen im Saal zum Chor verschmolzen. Minutenlang wurde die besonders enge Verbindung von der Bühne zum Saal zelebriert. Als Stars zum Anfassen präsentierten sich im Rahmen der sich anschließenden Autogrammstunde Matthias Stockinger (Ludwig), Maria Meßner (Sisi) und weitere Darsteller.

Star am ersten Abend war neben Matthias Stockinger Patrick Granado, der als Michael Jackson auch tänzerisch überzeugte und sich dank Perücke und einem hautengem Kleid in Tina Turner verwandeln konnte, die „Simply the best“ intonierte. Sonderbeifall im Rahmen von Duetten und dem harmonischen Dreigesang verdienten sich die aus Köln angereiste Popdiva Kirstin Hesse. Das galt auch für Stefanie Kock, die sich als Hanseatin längst im Allgäu zuhause fühlt und mit Falcos „Push! Push!“ den Saal anheizte.

Komödiantisch war es bei den Spielszenen auf der großen Bühne zugegangen. Unter dem Königsmantel schlüpften Ludwig und Falco für ihre erste Begegnung hervor, was sofort für Heiterkeit im Saal führte. Starke stimmliche Leistungen bescheinigte nicht allein der 60-jährige Günter Hacker aus Heidelberg sowohl den männlichen als auch den und weiblichen Akteuren. „Ich besuche regelmäßig Musicals in Hamburg und anderen Städten. Hier in Füssen ist das tollste Publikum“, meinte der Besucher.



Eine starke künstlerische Entwicklung hat Daniel Mladenov genommen, der seit 2008 der Füssener Ludwig-Cast angehört. Er wird, wie von Konsti zu hören war, als Freddy Mercury im nächsten Jahr auf vielen Bühnen stehen. Denn dieses „Ludwig meets...“ ist auch andernorts sehr gefragt. Dass die Darstellungskunst von Daniel Mladenov sehr vielseitig ist, war an beiden Aufführungsabenden unter der Spielleitung von Konsti zu erleben. Auf die mehrmals gestellte Frage „Habt Ihr Spaß?“ gab es eine klare Antwort aus dem vollen Saal.