Das »Siebenbürgerheim« in Lechbruck steht personell und baulich vor dem Umbruch

Von: Chris Friedrich

Umfassend umgebaut und saniert wird das Siebenbürgerheim in Lechbruck. Spatenstich soll noch in diesem Jahr sein. Die Neueröffnung ist dann für Mitte 2026 geplant. © Friedrich

Lechbruck – Vor großen baulichen und personellen Veränderungen steht das „Siebenbürgerheim” in der Schongauer Straße 85 in Lechbruck. Was sich genau ändert, darüber hat der Kreisbote mit Lechbrucks Bürgermeister Werner Moll (FW) gesprochen.

In drei Abschnitten soll die Anlage umfassend modernisiert und umgebaut werden. In Gesprächen zeigten sich sowohl Führungskräfte als auch langjährige Mitarbeiterinnen zuversichtlich, dass sich nach der Neueröffnung des umgebauten Heims die Situation für die Pflegebedürftigen und Pflegekräfte bessern werde. „Ich begrüße das Projekt mit dem Partner Arche Noris und unserem fusionierten Siebenbürgerverein außerordentlich“, sagt Bürgermeister Moll.



Eine Zeitzeugin blickt zurück: „Eine Gruppe der Siebenbürger Schwaben, die damals aus Rumänien in unser Dorf gekommen ist, hatte auch daran gedacht, für die bedürftigen Mitglieder zu sorgen und ließ am Ortsausgang in Richtung Bernbeuren eine Unterkunft bauen“, erinnert sich die 93-jährge Lieselotte Härth. Sie ist in Lechbruck geboren, wohnt aber mittlerweile in Füssen. Von dort verfolgt sie mit Interesse, was in ihrer alten Heimat vor sich geht. Eine ihrer Bekannten wohnt im Siebenbürgerheim und wird sicherlich mitbekommen, dass Bagger anrücken.



Altbau wird abgerissen

Erster Schritt der Modernisierung ist der Bau einer vollstationären Pflegeeinrichtung. In einem zweiten Schritt geht es um den Rückbau – sprich Abriss – des Altbaus, aus dem die Bewohner in den Neubau umgezogen sind. Als dritte Baumaßnahme wird eine Anlage für Betreutes Wohnen angekündigt. „Dabei entstehen auch Apartments für Mitarbeiter“, informiert der Bürgermeister.



„Der Gemeinderat begrüßt die Modernisierungen, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben notwendig geworden sind“, so der Rathauschef weiter. Mit den Anwohnern der künftigen Großbaustelle wurden, wie der Rathauschef betont, Gespräche geführt. Unverändert und auch grundbuchrechtlich gesichert sei der Grundsatz, dass „Bürger unserer Gemeinde bevorzugt Plätze im Altenheim erhalten.“



Fertigstellung ist für Mitte 2026 geplant

Die Fertigstellung des modernen Lechbrucker Seniorenzentrums und die Eröffnungsfeier ist nach derzeitigem Stand für Mitte 2026 geplant, so die Verantwortlichen. In diesem Sommer soll es zum ersten Spatenstich kommen. Mit dabei sind dann ganz bestimmt auch Mitglieder des mit dem neuen Träger fusionierten Vereins „Siebenbürgerheim Lechbruck“, der im Vorfeld darauf geachtet hat, dass die Weichen Richtung Zukunft für die Altenheimbewohner und die Pflegeteams auch richtig gestellt werden. Der Verein unter der Führung von Rolf Baron von Hohenhau will seinen Einfluss unbedingt behalten, sprich: „Tradition bewahren“.



Neue Führungskräfte

Das „Siebenbürgerheim” meldet unter ihrem neuen Träger, der evangelischen Arche Noris Nürnberg, zudem gravierende Veränderungen auf der Führungsebene. Gisela Mair, die langjährige Einrichtungs- und Pflegedienstleiterin, hat das Haus auf eigenem Wunsch verlassen. Mit zwei Neuen startet das Heim in seinen zukunftsweisenden Umbruch. Alexander Hitzelberger, der aus der Katholisch-Evangelischen Sozialstation in Füssen nach Lechbruck wechselt, übernahm die Einrichtungsleitung in Vollzeit.

Die Stelle in der Pflegedienstleitung besetzte Jeanne Chau-Dupont ebenfalls in Vollzeit. Sie stammt aus der französischen Stadt Limoges. „Als staatlich geprüfte Krankenschwester habe ich mich weitergebildet“, schildert sie ihren Karriereweg. Mittlerweile ist Jeanne Chau-Dupont zertifizierte Qualitätsmanagement-Beauftragte im Gesundheits- und Sozialwesen. Zuletzt war sie als Pflegedienstleiterin und stellvertretende Einrichtungsleiterin in Starnberg tätig.

Personell gut aufgestellt

Zu ihrem Team gehört Johanna Wetzl. Die stellvertretende Wohnbereichsleiterin ist wie die neue Chefin ebenfalls eine examinierte Krankenschwester. Nach einer Familienpause, in der sie drei Kinder groß zog, fand „Schwester Hanna“ vor elf Jahren den Wiedereinstieg ins Berufsleben. „Im Krankenhaus sieht man die erkrankten Personen nur wenige Tage. In der Altenpflege lässt sich eine Beziehung aufbauen.“ Sie freue sich, nach einem Urlaub zu hören: „Schön, dass Sie wieder da sind!“



Nach Angaben der inzwischen ausgeschiedenen Pflegedienstleiterin Mair sei das Heim personell gut aufgestellt. „Quereinsteiger haben eine gute Chance, die wir dann gezielt weiterqualifizieren. Hier herrscht keine Not“, sagte die Führungskraft in doppelter Funktion kurz vor ihrem Abschied aus dem „Siebenbürgerheim” gegenüber dem Kreisboten. Das Personal kommt oft direkt aus der Region. Sie pendle zum Dienst aus Wildsteig ins nahe Lechbruck, verriet beispielsweise die 55-jährige Johanna Wetzl.