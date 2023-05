Kunterbuntes Konzert im Lechbrucker „Flößermuseum“

Teilen

Das Trio „Wundertüte“ begeistert die Zuhörer im Lechbrucker Flößermuseum. © Jutta Pyka

Erstmals trat jetzt das Trio „Wundertüte“ mit einem Konzert im proppevollen Flößermuseum auf. Dabei machten die Musiker ihrem Namen alle Ehre.

Lechbruck – Erstmals trat jetzt das Trio „Wundertüte“ mit einem Konzert im proppevollen Flößermuseum auf. Doch da sich die Gruppe mit den Musikern Sarah Windisch (voc), Gerhard Windisch (piano) und Manfred Menner (drums) als Wundertüte angekündigt hatte, entstieg dieser – passend zum Namen – bei verschiedenen Musikstücken eine vierte Künstlerin: Gudrun Windisch an der Klarinette.

Ihrem Namen blieben die Musiker auch sonst treu: so wurden aus einer großen, aus Zeitungspapier gebastelten Wundertüte immer wieder zu den Musikstücken passende Gegenstände hervorgeholt, wie etwa die Clownsnase, die ein von Gerhard Windisch selbst komponiertes und getextetes Lied vom Clown unterstrich oder die leeren Hände von Sarah Windisch zum Lied „Hände“ von Carolin No.



Wie angekündigt, handelte es sich um ein kunterbuntes Konzert: eine bunte Mischung aus verschiedenen Musikrichtungen wie Jazz, Blues und Rock, aber auch Balladen. Mal waren es fröhliche Lieder, mal Lieder, die nachdenklich machen wie zum Beispiel „Hurt“ von Christina Aguilera oder „Tabu“ von Pe Werner.

Und es waren Musikstücke dabei, die zum Mitwippen auffordern, wie beispielsweise „Hit the road Jack“ von Ray Charles. In der Wundertüte fanden sich deutsche und englische Texte bunt gemischt. Kurz gesagt: der Name „Wundertüte“ war gut gewählt und das Publikum bedankte sich mit langem Applaus.

Jutta Pyka