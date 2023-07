Endress+Hauser in Nesselwang: „Wir sind hier und bleiben hier“

Von: Herbert Hoellisch

Festakt: (von links) Dr. Andreas Mayr, COO der Endress+Hauser-Firmengruppe, Dr.h.c. Klaus Endress und Geschäftsführer Harald Hertweck mit der hauseigenen Musikkapelle. © Herbert Hoellisch

Bei der Feier zum 70-jährigen Bestehen bekennt sich der Verwaltungsratspräsident von Endress+Hauser klar zum Standort Nesselwang.

Nesselwang - „Wir sind hier und wir bleiben hier“, mit diesen Worten bekräftigte Klaus Endress, Verwaltungsratspräsident des Familienunternehmens Endress+Hauser und Enkel des Firmengründers, seine Zusage zum Standort Nesselwang während der Jubiläumsfeier in der Nesselwanger Alspitzhalle.

Das Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Reinach feiert in diesem Jahr an allen Standorten sein 70-jähriges Gründungsjubiläum. Der Ehrendoktor der Universität Basel gab anlässlich der Feier in Nesselwang teils sehr persönlich geprägte, aber auch humorvolle Rückblicke auf die Entwicklung des weltweit agierenden Unternehmens für Prozessmesstechnik.

Das Unternehmen wurde am 1. Februar 1953 von dem Schweizer Ingenieur Georg H. Endress und dem deutschen Leiter einer Genossenschaftsbank, Ludwig Hauser, als L. Hauser KG eingetragen. „Namenspatronin war übrigens Luise Hauser“, so Endress. Die Frau des Gründers war zudem als Gesellschafterin eingetragen. „18 Jahre war der Partner meines Großvaters für die Finanzen zuständig. Wir nannten ihn Papa Hauser.“

Erste Produktionsstätte waren die Räume einer ehemaligen Schreinerei, die von den Mitarbeitern liebevoll spöttisch auch als „Vereinigte Hüttenwerke“ betitelt wurden. 1955 wurde das erste Patent beim Eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für elektronische Füllstandsmessgeräte eingetragen. Seit 1957 firmiert das Unternehmen als Endress+Hauser.

Von Übernahme zu Übernahme

Mit weiteren Zukäufen wurde das Produktportfolio im Laufe der Jahrzehnte immer weiter erweitert. So unter anderem 1977, als die Firma Wetzer mit Sitz in Pfronten-Meilingen komplett übernommen wurde. Zuvor war Endress+Hauser bereits an dem Unternehmen für Temperatur-Messtechnik, das 1872 durch Hermann Wetzer als Telegraphenfabrik gegründet wurde, anteilig beteiligt.

„Gott sei Dank war Opa knausrig“, so Endress über die Sparsamkeit seines Großvaters. „Er hat meinen Vater finanziell sehr kurz gehalten. Sonst wäre das eine oder andere wahrscheinlich anders gelaufen und wir könnten heute wahrscheinlich nicht hier sein.“

Er berichtete aber auch über Schwierigkeiten, in welche die Firma im Zuge der Weltwirtschaftskrise in den 1970er Jahren gekommen ist. „Der Neubau in Maulburg war zu groß und teuer.“

Und ohne den Glauben eines Bankdirektors der Deutschen Bank an das Unternehmen gäbe es die Firma nicht mehr. Dieser hatte dem jungen Unternehmen einen Kredit „mit unglaublichen 18 Prozent Zinsen gewährt. Aber das hat uns gerettet“.

Breite Produktpalette

Die Breite der Produkte, welche das Unternehmen mittlerweile herstellt und vertreibt, habe das Unternehmen weitergebracht und geschützt, betonte Endress, der 1995 die Leitung von seinem Vater übernommen hat. „Das hat uns zum größten, schönsten und erfolgreichsten Unternehmen der Prozessmesstechnik weltweit gemacht. Und dafür möchte ich mich bei euch recht herzlich bedanken.“

Mit langanhaltendem Beifall der fast 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nesselwanger Standorts und den geladenen Gästen trat das Familienoberhaupt der Endress-Familie von der Bühne.

Zuvor hatte bereits Dr. Andreas Mayr, der Technische Leiter der Unternehmensgruppe, einen kleinen Rückblick auf die Geschichte des ältesten Teils des Familienunternehmens getan. „Die Produkte von Wetzer wurden in einem Atemzug mit Siemens genannt“, sagte Mayr über die Qualität der Erzeugnisse aus dem Allgäu.

„Zahlreiche Innovationen führten das Unternehmen, welches königlich-bayerischer Hoflieferant war, bis in die Weltwirtschaftskrise Anfang der 70er Jahre“. Ab 1973 übernahm die Endress+Hauser-Gruppe immer mehr Anteile an dem schwächelnden Unternehmen. 1990 erfolgte der Umzug nach Nesselwang und die Firma wurde sukzessive erweitert.

Die aktuellen Erweiterungen in den Niederlassungen im Ausland wie in Aurangabad in Indien, die geplante Erweiterung im italienischen Pessano (in der Nähe von Mailand, Anm. der Redaktion) sowie der derzeitig ausgeführte Neubau in Nesselwang zeigen den Erfolg und das stetige Wachstum auf. „Wir sind stolz auf sie“, betonte das Mitglied der Unternehmensführung. „Wir wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank für ihre geleistete Arbeit.“

Harald Hertweck, Geschäftsführer in Nesselwang, begrüßte anfangs die zahlreichen Mitarbeiter, die geladenen Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft sowie Dr. h. c. Klaus Endress, den Vertreter der Eigentümerfamilie. „Wir sind weltweit das größte Familienunternehmen in der Prozessindustrie“, so Hertweck nicht ohne Stolz. „Wir sind ein erfolgreiches Schnellboot in der E+H-Flotte.“

Begeisterung bei Stephan Stracke

„Ein Unternehmen, das begeistert“, frohlockte Stephan Stracke (CSU) über das Nesselwanger Unternehmen. „Sie sind ein ganz wichtiger Arbeitgeber am Ort und in der Region“. Der Kaufbeurer Bundestagsabgeordnete lobte die Weitsicht der Unternehmensführung in ihren Entscheidungen. „Ihr Erfolgsrezept: sie denken in Generationen. Für sie zählt die Konstanz und nicht die nächste Quartalsbilanz“.

Auch Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas (CSU) zählte zu den Gratulanten an diesem Tag. „Der Umzug vor mehr als 30 Jahren von Pfronten nach Nesselwang war für uns ein Glücksfall.“ Er hob das gute und partnerschaftliche Miteinander zwischen dem Markt Nesselwang und dem Unternehmen über die letzten Jahre hervor. „Sie sind ein toller Arbeitgeber!“

Die Ausbildungsplätze, die kontinuierliche Entwicklung am Standort Nesselwang, „ das alles setzt Maßstäbe.“ Joas hob auch das soziale „und nicht selbstverständliche“ Engagement der Firma am Ort und in der Region hervor, wo mehrere Projekte durch diese unterstützt werden und wurden.

Als Überraschung konnten die Organisatoren der Feierlichkeiten einen besonderen Gast präsentieren. Die im Allgäu bekannten „Die Wendejacken“ begeisterten die Gäste in der Alpsitzhalle mit ihrem Improvisations-Theater. Mit Zurufen aus dem Publikum improvisierte das Quartett ein Theaterstück mit Bezug auf die Firma und die Produkte. Nadine Viktor, Norman Graue, Max Kinker und Patrick Lutz am Piano begeisterten mit ihrer Spontanität und ihrem Witz die Gäste in der Alpspitzhalle.

Harald Hertweck bedankte sich zum Ende des offiziellen Teils „bei allen fleißigen Helfern, die seit Wochen zum Teil bis spät in den Abend den heutigen Tag ermöglicht haben“. Die Planungen des Organisationsteam haben bereits vor einem Jahr begonnen, wie der Geschäftsführer betonte.

Sein besonderer Dank galt seiner Assistentin Sina Christlbauer und Lisa Glatz, „die charmant moderierte und uns durch’s Programm führte“.