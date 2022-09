Das »VilsArt Klassik Festival« wird 2023 wohl nicht fortgesetzt

Von: Alexander Berndt

Die Musiker von „Bohémo“ aus Prag brillieren bei ihrem Abschlusskonzert des „VilsArt Klassik Festivals“. © Berndt

Vils – Enttäuscht über die wenigen Besucher, die zum „VilsArt Klassik Festival“ kamen, zeigte sich jetzt Reinhold Schrettl beim Abschlusskonzert mit dem Trio „Bohémo“ in der St. Anna-Kirche. Deshalb wird der Kulturverein „VilsArt“ die Reihe wohl im kommenden Jahr nicht fortsetzen.

Die Veranstalter des „VilsArt Klassik Festivals“ in Tirol um Reinhold Schrettl verfahren wohl nach der Devise „Aller guten Dinge sind drei“. Nachdem der Kulturverein „VilsArt“ das Festival 2019, 2020 und auch dieses Jahr organisiert hatte, wird es im kommenden Jahr wohl keine Fortsetzung geben. Der Grund: In diesem Jahr hätten die drei Konzerte zu wenig Besucher angelockt, erklärte Schretter in seinem Festival-Fazit. Darüber sei er „schon enttäuscht“. Und das hat auch Folgen für den Veranstalter. Denn das kleine Festival brachte dem Kulturverein „VilsArt“ ein finanzielles Minus, da er laut Schrettl „fast keine Sponsoren sowie kaum Unterstützung von der öffentlichen Hand“ hat.



Gelungener Aperitif fürs Festival „vielsaitig“

Dabei stellte das Festival einen gelungenen musikalischen Aperitif zum Kammermusik-Festival „vielsaitig“ im benachbarten Füssen dar, das am Mittwoch begann und bis Samstag, 10. September, dauert. Schrettl legte dem Publikum des Abschlusskonzerts dann auch einen Besuch der wesentlich älteren Festspiele in der Lechstadt nahe. Allerdings brauchte sich das Vilser Festival mit seinen künstlerischen Darbietungen keineswegs vor dem „großen“ Füssener Gegenstück zu verstecken. Neben drei Konzerten in der Kirche umfasste es heuer auch eine Fotoausstellung im Kohleschuppen bei der benachbarten Hammerschmiede.

Virtuoses Finale

So brillierte der Cellist Julius Berger in seinem Auftaktkonzert in gewohnter Weise, bevor tags darauf auch das Streichquartett „Quartissimo“ die Zuhörer begeisterte. „Bohémo“ servierte schließlich ein virtuoses Finale. Oder, wie es Matouš Peruška (Violine) nannte: „Ein ungarisches Gulasch mit einem kleinen französischen Baguette.“

Im perfekten Zusammenspiel mit seiner Kollegin Kristina Vocetkova am Cello sowie Jan Vojtek am Klavier lieferte Peruška eine großartige Vorstellung, die die rund 50 Besucher von Anfang an zu entzücken schien. Schon nach Anton Dvoráks op. 90 „Dumky“ aus dem „Piano Trio in E Minor“ spendeten sie dem Trio aus Prag sehr kräftigen Applaus, der nach Gabriel Faurés op. 120 des „Piano Trio in D Minor“ und Franz Liszts „Carneval de Pest“ aus dessen „Hungarian Rhapsody“ zum Ende des Abends noch lauter und länger durch das kleine Gotteshaus schallte. Wenigstens dies dürfte wohl auch Schrettl gefallen haben.